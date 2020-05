La clave de sol

El Haragán y Compañía ante su más grande desafío

En tres décadas ha vivido de todo, empezó con la guitarra cuando apenas tenía 10 años, sus primeras tocadas fueron arriba de los camiones, pero sin dudarlo, confiesa que cuando le pregunten ¿qué ha sido lo más difícil hasta ahora?, la respuesta será la misma, la pandemia del coronavirus.

Con el buen humor que lo caracteriza, al preguntarle ¿cómo estás?, responde: “Ahora sí que, de haragán”. Luis Álvarez, fundador y vocalista de El Haragán y Compañía se toma muy en serio la situación y pide a la gente que siga las indicaciones de las autoridades. Asegura que hay Haragán para rato, “Si el coronavirus lo permite”. En entrevista telefónica, platicó del próximo festejo por las tres décadas de la banda, show que también ha tenido que ser postergado un par de veces ante la contingencia sanitaria.

FESTEJO POR SUS TREINTA AÑOS

Ahorita está para el 17 de septiembre en el Auditorio Nacional, si todo marcha bien, son los 30 años de El Haragán, 30 rolas, (que van a ser más), pero emblemáticas 30, y es todo una historia de 30 años que se dice fácil, demasiados años y la verdad que parece que fue ayer, pero estamos echando la casa por la ventana para este festejo y esperemos que pasando esta contingencia y que las autoridades ya den el visto bueno a las medidas de seguridad, se realice, vamos a tener muchos invitados y los principales es la banda rocanrolera y esto va a ser muy emotivo, porque serán de las primeras tocadas que se van a dar después del Coronavirus.

¿CÓMO PASAS LA CUARENTENA?

Hay que ser un poquito creativos para poder hacer llevadero este encierro, mi esposa Ara y yo llevamos la cuarentena desde el 16 de marzo, cuando ya la cosa se veía venir fuerte, lo tomamos muy en serio, no me he acercado a ningún humano. Es echarle creatividad, reflexionas mucho, me doy cuenta que me estoy fijando en mí, poniendo atención en mis cosas, sacando ventaja de la desventaja y tratar de encontrar una luz. Una de las cosas que se me ocurrieron fue transmitir en vivo desde el 16 de marzo, estamos programando especiales a las 20:00 horas martes y viernes, comunicarme con mi público, saber que piensa, pero sobre todo distraerlos para que este encierro se haga un poquito más llevadero, esa ha sido la estrategia de como ir sacando este tiempo de pandemia.

¿CUÁL ES EL MOMENTO MÁS DIFÍCIL EN TU CARRERA?

Lo estamos viviendo ahorita, en treinta años no había sucedido algo como esto, bueno ni en 30 ni en 100, lo que está pasando no es cualquier cosa, es a nivel planeta, y va a haber muchas repercusiones, yo creo que esta parte es de las más difíciles que he pasado en mi carrera, obviamente ha habido momentos muy fuertes, cuando se van amigos, cuando murió Dennis (exbajista de la banda), el Sopas (Octavio Espinoza, exsaxofonista de la agrupación), mi papá, cuando se va gente, pero esta situación que estamos viviendo en todos sentidos, nos pegó en lo económico, en el ánimo para salir adelante, de pronto si se desanima uno un poco, pero pues haciendo acopio de fuerzas y realmente dándote cuenta de quién eres y de qué estás hecho, es como le puedes echar ganas para salir adelante, pero creo que sí, esto que está sucediendo ahorita, lo voy a platicar como lo más difícil que me ha sucedido en mi carrera y en mi vida personal y a nivel sociedad y a nivel mundo.

RECORDANDO A ÓSCAR CHÁVEZ

Yo fui fan, he sido fan de Óscar Chávez, y tuve la gran suerte de haberlo conocido en el mes de enero, lo había visto en algunos festivales, habíamos sido compañeros de escenario, de toquín, sin habernos visto, pero afortunadamente lo conocí el 15 de enero de este año, tuve la suerte de sacarme 10 fotografías con él. Recuerdo que le dije ‘¿cómo le va maestro?, ¿cómo está usted?’ Y me dijo “Estamos, que es ganancia”, entonces fue algo cómico el intercambio de palabras únicas que tuve en mi vida con él. Después de miles de faenas, de mil canciones, de mil conciertos, de estar por allá, desde la película Los caifanes, hasta acá, irse, es irónica la vida y ahí está la paradoja que envuelve la existencia, de pronto irse por un minúsculo ser como lo que es un virus.

EL SENCILLO CON ALEX LORA

Quiero apuntar que estamos haciendo un homenaje a la misma banda, al público, y a la trayectoria del grupo, no es que se hayan acabado las canciones, no se han acabado, hay muchas en el tintero, muchas se están terminando, pero quisimos homenajear al público reversionando grandes clásicos, como lo es La muñequita sintética que hicimos con Rubén Albarrán, de Café Tacvba, después con Alejandro Lora, Él no lo mató, acaba de salir el tema. La respuesta ha sido increíble, tenemos ya cientos de miles de vistas, se está generando mucho movimiento.

VIENEN MAS SORPRESAS

Tenemos una tercera que después platicaremos porque es sorpresa, es la primera que va a salir a distancia por razones obvias, es el primer grupo internacional del sur de América, un grupo muy reconocido, muy famoso, muy talentoso, pero ya no pudimos juntarnos por la contingencia. Grabamos la música, se las enviamos, ellos la hacen en su país, nos mandan imágenes de cómo la graban, nosotros armamos el video acá, todo a distancia, un primer sencillo que sería el tercero. La propuesta fue revivir esas viejas canciones, darles una refrescada, darles un nuevo sonido, respetando la sonoridad original que tenían las rolas.

¿CÓMO HAN SIDO ESTOS 30 AÑOS?

Han sido 30 años de vida, de experiencia, de música, que no han sido difíciles ni pesados, bueno cuando piensas en los años si pesan, pero han sido 30 gustosos años, donde hemos dejado pedacitos de nosotros mismos en la gente, donde hemos dejado parte de nuestra vida, fue un gusto estar compartiendo y han sido 30 años sobre todo de compartir corazón, canciones, alma, vivencias y música.

¿QUÉ LE DICE A SUS FANS?

Que El Haragán es un grupo que está luchando y trabajando para darles lo mejor siempre, para darles novedades, para distraerlos, que al final la música además de hacerte sentir, evocarte sentimientos y lugares, también te divierte, te distrae, hay muchas sorpresas y va a haber Haragán para rato, si el coronavirus nos lo permite. Estamos en tiempos en que hay que ser solidarios, compasivos con la gente, estar en paz, esto nos va a dejar mucho aprendizaje, es una gran lección y prueba para la raza humana.