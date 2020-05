La clave de sol

Jet Jaguar está listo para presentar su álbum debut Endless Nights

Después de largas noches en el estudio, y de más de dos años, la banda de heavy metal mexicano Jet Jaguar está lista para lanzar el próximo el viernes 17 de julio su disco debut, Endless Nights.

Integrada por Maxx Mendoza (voz), Jimmy Lozano (batería), Sergio Güez, Nehuen Pacheco (guitarras) y Jorge Ramírez (bajo), la agrupación se formó en enero del 2014 con la misión de ser parte de esta gran comunidad y hermandad del heavy metal nacional y latino. Su bajista Jorge Ramírez compartió en entrevista telefónica algunos detalles del grupo y este lanzamiento, se dijo muy emocionado de que la gente lo pueda escuchar.

“Llevamos seis años activos, las influencias fueron las bandas de hard rock y metal ochentero como Iron Maiden, Scorpion, Judas Priest, nos encanta todo lo relacionado con los ochenta y de ahí fueron nuestras influencias musicales, en 2017 ya arrancamos la actividad más profesional, fuimos al festival WOA (Wacken Open Air), donde participan 28 países y representando a México logramos el primer lugar a nivel internacional, algo que no había conseguido ninguna banda hispanoamericana y ese fue el punto de inflexión en nuestra carrera, donde nos empezaron a llamar para hacer más giras, para participar en más festivales, tuvimos una fecha en el Lunario del Auditorio Nacional”.

-Cuéntanos sobre Endless Nights

“Ha sido un proceso de mucho trabajo, esfuerzo, dedicación y sacrificios, empezamos a componer este álbum a finales de 2017 y estará ya a la venta este próximo 17 de julio, fue un proceso que nos tomó aproximadamente dos años y medio, bastante tiempo, ha sido un proceso de mucho aprendizaje y estamos muy emocionados de que la gente lo escuche”.

Buscaron a las personas correctas

“Al ser nuestro primer álbum queríamos asegurarnos de presentarle a la gente el mejor resultado posible, por eso mismo trabajamos con profesionales, este disco tuvo dos etapas, la primera se trabajó con Tonio Ruiz, guitarrista de Coda y la banda QBO nos estuvo apoyando con la producción de la primera mitad del disco y nosotros produjimos la segunda mitad en nuestro estudio en Cancún”.

Detalló que el disco se mezcló y masterizó en Suecia. “Después estuvimos platicando con disqueras de Alemania, Francia, Grecia para encontrar la mejor opción, al final firmamos con la disquera alemana Pride & Joy Music. Por eso nos tardamos, estuvimos aplazándolo para encontrar las personas correctas para trabajar y entregar a la gente el mejor resultado posible”.

Los temas

“Son ocho en inglés y dos en español, decidimos hacerlo de esta forma para también poder darle algo con lo que pudiera conectar más el público mexicano, son temas que retratan experiencias personales de nosotros, como te comentaba nos gusta mucho toda la cultura pop de los ochenta, las películas, la música, igual es como un tributo a esa cultura, es más o menos lo que se aborda en este álbum”.

Difícil el comienzo

“Cuando estás en una banda independiente no hay nadie que te diga es por aquí, o te recomiende a esta persona, es difícil, nos llevó tiempo encontrar las personas adecuadas y verdaderamente comprometidas con el proyecto y que dieran un resultado de primer nivel, sumado a eso, todo el proceso de composición que nos llevó bastante tiempo, por eso se fue aplazando este disco, ya estamos barajando ideas para un segundo disco”.

La pandemia

“Estamos en una etapa de promoción, donde estamos lanzando varios sencillos, el segundo salió ayer, por lo que en estos meses no teníamos en realidad planeado muchas actividades que nos requirieran estar físicamente, si no, hasta noviembre que es cuando tenemos nuestra a gira de presentación del disco, estaremos tocando en varios lugares de la República, es desafortunada la situación, pero en el plan que teníamos, no nos está realmente moviendo o afectando mucho”.