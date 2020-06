La clave de sol

El año pasado Pau Donés anunció que no habría más Jarabe de Palo, hasta nuevo aviso. La triste noticia fue compartida en las redes sociales, a través de un video donde el vocalista hablaba de una pausa para dedicarse a otras cosas, después de 20 años de carrera musical.

“Me vienen a la cabeza un montón de pensamientos, la cantidad de cosas buenas que nos ha dado la música, en los momentos increíbles, irrepetibles, y que hemos vivido y bueno el haber tenido la oportunidad de vivir de lo que nos gusta, de nuestra vocación, de nuestro sueño que al final se convirtió en una profesión”.

Aquella ocasión Pau también habló de los momentos compartidos: “Hemos tenido la oportunidad de compartir un montón de canciones con vosotros, de formar parte de la banda sonora de vuestra vida y también de la nuestra, la música nos ha conectado y lo súper agradecemos, ha sido un regalazo”.

A Pau tuve la fortuna de verlo varias veces, pero el show que más recuerdo es el de aquel 23 de mayo de 2018 en El Plaza Condesa, fue un Concierto para dos, y la velda estuvo plagada de anécdotas y recuerdos.

“Deja que te hable de mis sueños que tras el tiempo se escondieron, pero que contigo han vuelto…”, las primeras palabras al ritmo del piano que Pau Donés cantó arriba de una escalera de madera en el recinto.

El músico contó cómo le expresó un “te quiero” a su exesposa a través de una canción cuando con palabras no le salía; y así mismo como le manifestó su rencor en otra melodía. También surgió el recuerdo de Celia Cruz, cuando se encontraron en una grabación, y recordó que lo que más aprendió de la Reina de la Salsa aquel día, fue la humildad y la sencillez que llevaba en su interior.

Después de ser diagnosticado con cáncer en 2015, el vocalista se sometió a quimioterapia logrando vencer momentáneamente la enfermedad, sin embargo el pasado martes llegó la noticia que no queriamos leer, Pau se había ido, pero queda el recuerdo de que nunca se dio por vencido, vivió intensamete la vida, realizó actividades que lo mantuvieron optimista y activo, como el surf y aunque tomó la decisión de apartarse de los escenarios y la actividad musical para dedicar todo el tiempo a su vida familia e hija de 14 años, siempre fue reiterativo en recordar que hay que ser felices y vivir la vida, así lo hizo y gran parte de esa felicidad era la música que lo acompañó hasta el último suspiro.

En aquel video cuando se despedía de los escenarios, Pau Donés, culminó con una frase esperanzadora: “También deciros que volveremos, esto es una paradita, es un adiós, pero hasta luego, no sé cuando, ni cómo ni de qué manera, pero volveremos ,así que esperemos que estéis ahí cuando volvamos y poder retomar el contacto , como siempre a través de las canciones de Jarabe, a través de la música, sobre todo ser felices porque la vida es urgente, la vida es una y ahora y hay que vivirla a tope con intensidad”.

Tras su participción en el Festival Pa´l Norte en 2017, Pau Donés, también compartió conmovedoras palabras en una breve conferencia y platicó cómo la música fue su mejor medicina contra el cáncer. Estas palabras suyas, quedarán para la posteridad.

“Todos sabéis que tengo cáncer, pero todos me habéis visto en el escenario, la conclusión es fácil o sea, con cáncer también se puede, con la canción de Humo he querido expresar un momento que sucedió, pero también he querido usar mi imagen públicA para desestigmatizar la enfermedad y normalizarla”.

“Hay una cosa que sucede en el escenario que es increíble es muy difícil de explicar, cuando la gente canta tus canciones y las canta con tal intensidad que tú no te oyes, y cuando eso sucede es estupendo, poco a poco hemos conquistado el corazón de la gente”.

“Resulta que parece que lo hemos conseguido, que algunas de nuestras canciones son parte de la banda sonora de la vida de alguna gente y sólo por eso vale la pena haber escrito esas canciones y haber estado todos estos años dando vueltas por ahí”.

“Cuando estas arriba del escenario es difícil de explicar, es una sensación de placer, que tu generas adrenalina, endorfina, es una sensación muy especial, no tiene que ver con lo que piensas, no, no piensas, tu cerebro está concentrado en gozar de tus emociones y en liberarlas y en perder un poco el control, eso es lo que sufrís en el escenario, pierdes un poco el control sobre ti mismo”.

“En mi vida no hay un antes y un después del cáncer…El cáncer es una enfermedad, un reto más que me ha puesto la vida y que debo intentar superarlo, pero sigo cantando, sigo tocando, sigo yendo a pasear...para mí el cáncer es una enfermedad que llevo dentro, pienso cinco minutos al día en la enfermedad y fuera, me gusta vivir el presente, me gusta vivir el momento como ahora y ya está”.