La clave de sol

TANIA AVILÉS

LOS RASTRILLOS VAN POR LOS 30

A punto de cumplir tres décadas, como una de las bandas de reggae más importantes en la escena nacional, Los Rastrillos siguen disfrutado lo que hacen como si se tratara de aquel primer show, en 1989, en la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.

Por otro lado, también es muy cierto, que los años no perdonan y Miguel Velázquez Chino, baterista y vocalista de la agrupación, lo sabe. “Pues ya estamos viejillos”, bromeó, “Es bien chistoso, porque no me salían canas, nada más nació mi nieto y ¡pum!, imagínate un abuelo sin canas, (risas).

Con el buen humor y sencillez que lo caracteriza, Chino compartió en qué andan en estos momentos Los Rastrillos y qué planes hay.

COMPARTIR MÚSICA Y AYUDAR

El siguiente año cumplimos 30, entonces pues si ha sido todo una travesía, seguimos chambeando, estamos haciendo autoproducciones, logramos nuestro sueño de poner nuestro estudio casero y ahí podemos estar haciendo nuestras ideas y también grabamos bandas que nosotros pensamos que no tienen un peso para un estudio, pero tienen talento, entonces eso también nos ayuda a la misión de Rastrillos, que es compartir la música y ayudar a los que tienen talento pero no tiene el poder económico para pagar un buen estudio.

¿Disco en puerta?

“Sí, claro, tenemos que sacar un álbum, este año, con canciones inéditas y el siguiente queremos hacer una recopilación de todos nuestros discos, y queremos hacer 30 rolas, no hacerlas, si no de las viejitas, volver a grabarlas, y hacerlas como las estamos tocando últimamente”.

PICARON PIEDRA

“Antes no había toda la facilidad que hay ahora con lo digital, entonces el primer disco lo grabamos en cinta, las cuentas eran exorbitantes, eran cuentas de estudio de 300 mil pesos, o sea, decía -No, cuándo iba a ganar yo algo de dinero-“.

A LA PANTALLA GRANDE

Un amigo (Christopher Ocampo), está haciendo un documental sobre Rastrillos, empezó el año pasado y lo quiere terminar para los 30 años, está bien interesante la verdad, fue a hacer unas entrevistas a Canadá, fue un lugar medio especial para nosotros porque estuvimos por allá y todo fue autoproducido por nosotros y entonces como fue un sueño lograrlo, él fue a hacer entrevistas para ver cómo nos veían de allá. Creo que va a quedar muy padre, es un buen cineasta, estudió cinematografía en Vancouver, ha participado en varias películas.

PROYECTO BIG BAND

Estamos haciendo canciones de Rastrillos arregladas para Big Band, entonces suena súper rico, porque ya llevamos dos, hicimos una que se llama “Kalimán”, no hay voz, pero son 20 músicos tocando, 4 trombones, 4 trompetas, se oye padrísimo, porque se oye jazz pero se oye rastita, creo que este año vamos a tener mucha chamba, tenemos el estudio, entonces pues vamos a gozar.