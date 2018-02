La clave de sol

TANIA AVILES

A los 9 años tuvo su primer saxofón, el cual tocaba con dificultad, ya que, el instrumento era incluso más grande que él, hoy después de muchos años, el Saxofonista Leo Paryna, ha logrado gran cercanía con el público mexicano, y pese a que la música instrumental no es tan demandada como otros géneros musicales, sus melodías que incluyen estilos como el reggae, la balada romántica, bossa-nova, new age y chillout, han tenido gran aceptación.

Nació en Argentina, el 22 de enero de 1980. Comenzó su preparación musical a los nueve años en la escuela Carlos Morel de Bellas Artes, donde cursó la carrera de saxofonista, instrumento que le apasionó por su sonido y apariencia. En nuestro país ha ofrecido dos conciertos en el Lunario, tocando con invitados especiales, como la cantante de jazz Nana Mendoza, Jenny Ball (Jenny and theMexicats), e hizo colaboraciones con los Ángeles Negros, además de abrirle el concierto a Miguel Bosé en la Feria de San Marcos.

Leo Paryna, lleva la música en la sangre, de padre pianista y madre cantante, el saxofonista nos llevó a un viaje en el tiempo, para platicarnos de sus inicios, sus proyectos actuales y sus anhelos futuros.

¿Cómo nace tu gusto por el saxofón?

Tenía muchos instrumentos en la casa, piano, guitarra, batería, acordeón, pero ninguno me gustaba al cien, hasta que un día en televisión vi un saxofonista y me llamó mucho la atención el sax, desde el sonido hasta la apariencia, un sábado en la noche le dije a mi papá que ese era el instrumento que me gusta y un lunes me inscribí en la carrera de música y saxofón en Bellas Artes, después de 11 años ahí me recibo de profesor de música y de sax, y me vengo a México a realizar mi carrera desde acá.

¿Fue difícil llegar hasta donde estas hoy?

Sigue siendo difícil, la carrera como músico o artista es diferente a la carrera de un cantante o de un artista pop, difícilmente la gente se da cuenta que la música instrumental está muy presente en nosotros. Es un camino duro que nunca hay que parar.

¿Cuál es tu esencia como artista?

La pasión, me dedico a esta carrera con mucha pasión, con mucha dedicación y con muchas ganas, el sax es un instrumento muy personal, hay que ser “re necio” con lo que uno hace, en este caso con mis canciones, con la propuesta musical, en cada disco”.

¿Qué puedes decir de tu material Live Sessions?

Es un disco de lo más difícil que hice porque fue un disco grabado totalmente en vivo en audio y video en un solo día, estuvimos ensayando durante 5 meses, no hubo regrabaciones, son 11 canciones de mi autoría, es muy orgánico, dinámico, donde aparecen nuevos géneros como reggae, la balada romántica, canciones más prendidas de bossa-nova y canciones más roqueras a diferencia de las anteriores que eran más estilo new age y chillout.

¿Cómo te reinventas en la música?

Me gusta hacer lo que me nace, en este disco la gran mayoría de tracks se hicieron en 2013 y salen a la luz con este disco y realmente esta cuestión de todavía ser como artista independiente me ha ayudado mucho a expresar lo que yo tengo ganas, para mí es muy divertido hacer cosas nuevas y creo que eso también le gusta a la gente, como el renovarse todo el tiempo.

¿Qué puedes decir del público mexicano?

Me gusta que es cálido, es últimamente exigente, pero me encuentro muy bien aquí, ya que este disco estuvo ocho semanas en el top 10 de los más vendidos, México es una plataforma por eso estoy tratando de seguir creciendo.

¿Tus sueños?

Me gustaría llegar a hacer un Auditorio, pero “Mi Auditorio”, estuve participando con los Ángeles Negros como músico invitado y es un gran recinto así que bueno, habrá que trabajar, ya lo estoy haciendo para poder lograrlo y además tengo ganas de hacer un disco a dueto con grandes artistas de México.