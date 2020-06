La clave de sol | Aapuesta a los autoconciertos

Alex Lora y el Tri de México están listos para hacernos olvidar el encierro

La pandemia del Coronavirus ha afectado todos los sectores, incluida la industria de la música, incluso sin ir tan lejos, ha afectado nuestra propia vida en lo más cotidiano, y parece que ahora no podemos hacer planes ni para el día siguiente. Entre colores de semáforo, curvas de contagio, indicaciones de quedarse, pero también de salir poco a poco, estamos confundidos, pero sobre todo con muchas ganas de hacer lo que más nos gusta.

Cuántas ganas de ir a un concierto en vivo, de gritar y saltar y qué mejor si es uno de esos conciertos largos, como los que Alex Lora sabe dar, esos donde desborda energía en el escenario y canta por horas y horas, sin mostrar un solo síntoma de cansancio.

Las noticias son buenas para todos los fans de esta leyenda del rock nacional, porque, si el Coronavirus no nos arruina los planes, la banda se presentará el próximo viernes 14 de agosto de 2020 en el Foro Pegaso, y recordarnos así que para muchos, no puede concebirse una nueva normalidad sin los conciertos.

Alex Lora presentará su nueva producción titulada ¡Enciende el cerebro!, esto en el marco de su cierre de la gira Medio siglo rocanroleando y luego de una gira por Estados Unidos, Sudamérica y toda la República Mexicana.

Alex Lora y el Tri de México festejarán su 51 aniversario, ante sus fans más fieles, deleitándolos con esos temas que han sido parte del soundtrack de sus vidas, y que han compartido de generación en generación este gusto por el rock.

Sus más de 50 discos grabados en estudio, en vivo, sinfónicos, ediciones especiales; junto con sus icónicas presentaciones y labor social en los penales, han creado a la leyenda que El Tri representa para la raza rocanrolera de nuestro país.

La emblemática banda de rock nacional, ha compartido escenario con grandes leyendas de la música tales como los The Rolling Stones, Chuck Berry, Erick Burton, Los Ramones, Creedence Clearwater Revisited, The Cult, The Doors, Jhonny Winter, Sammy Hagar, y muchos más. Siempre ha llevado el rock y la cultura nacional por bandera, convirtiéndose con eso en la banda más icónica y reconocida del rock mexicano en el mundo.

Si todo sale conforme lo planeado, el viernes 14 de agosto de 2020 el Foro Pegaso será testigo de este imperdible show, para gritar y bailar, tras el agobiante encierro.