La clave de sol | El Tri de México vence al Coronavirus y ofrecerá concierto en vivo

Alex Lora y el Tri de México han vivido de todo en más de 50 años de carrera, han compartido escenario con grandes leyendas de la música como los The Rolling Stones, Chuck Berry, Erick Burton, Los Ramones, Creedence Clearwater Revisited, The Cult, The Doors, Jhonny Winter, Sammy Hagar, y muchos más, y han llevado su música por todo el mundo.

Les tocó vivir y sobrevivir a aquella época donde el rock era criminalizado, donde se vivía una gran represión y este género musical era satanizado, donde incluso ser roquero era sinónimo de ser criminal.

Sin embargo, la banda no había vivido algo como lo que sucede ahora con la pandemia del Coronavirus, esta vez no es la policía, tampoco el gobierno, hoy se trata de un virus que tiene paralizada la industria musical y del entretenimieno en vivo. Hoy todavía se ve lejano poder disfrutar de un conciero como estábamos acostumbrados, hoy el contacto con los otros es lo que resulta más riesgoso.

El Tri de México ha librado constantes batallas en su historia musical, comandados por Alex Lora, su líder imbatible, la agrupación ha logrado innumerables conquistas y han abierto las puertas a las nuevas generaciones de artistas y fans que se han beneficiado de ésa persistencia.

Hoy nos demuestran nuevamente, que aún en estas circunstancias, podemos disfrutar de su música en vivo sin exponernos a nosotros mismos, ni a los demás. Hoy los vehículos serán nuestros escudos para mantener la sana distancia, la butaca será el asiento del coche, y seguramente la forma en que los asistentes harán saber a la banda que están ahí pese a todo será a través de los claxons, esta vez la pista no se llenará de gente, pero si de coches.

El viernes 14 de agosto en el Foro Pegaso se escribirá una nueva historia, en este autoconcierto que demostrará que la música es capáz de romper cualquier barrera, por difícil que parezca.

El encierro no durará para siempre, y en este formato de concierto, Alex Lora presentará su nueva producción titulada “¡Enciende el Cerebro!”, esto en el marco de su cierre de la gira “Medio Siglo Rocanroleando” y luego de una gira por Estados Unidos, Sudamérica y toda la República Mexicana.

Sus más de 50 discos grabados en estudio, en vivo, sinfónicos, ediciones especiales; junto con sus icónicas presentaciones y labor social en los penales, han creado a la leyenda que El TRI representa para la raza rocanrolera de nuestro país, llevándo siempre el rock y la cultura nacional por bandera, convirtiéndose con eso en la banda más icónica y reconocida del rock mexicano en el mundo.

Alex Lora y el Tri de México festejarán su 51 aniversario, ante sus fans más fieles, deleitándolos con esos temas que han sido parte del sound track de sus vidas, y que han compartido de generación en generación este gusto por el rock.

Pero esté no es el único festejo, la vida de Alex Lora, no podría entenderse sin su otra mitad, sin su inseparable “Domadora”, Chela Lora, y esta historia de amor llega a sus 40 años, por lo que hoy la pareja estará renovando sus votos y festejando sus Bodas de Rubí, a las 17 horas, en vivo a través del Facebook del Tri Oficial, con miles de internatutas como invitados especiales.