La clave de sol | Pandemia Records, música de Los Rabanes durante el confinamiento

Para Emilio Regueira, vocalista de los Rabanes, lo importante es la música y no las circunstancias, está conciente de que nunca será lo mismo un concierto en vivo que la música a distancia, sin embargo apovechan la tecnología y el tiempo que da el confinamiento, para crear música en tiempo real, música que para él tiene una mágia especial y pone a la banda en el frente de batalla para solidarizarse con la gente que está en casa y vive preocupada por este difícil episodio.

Este proyecto que hemos llevado y ha sido bien aceptado, le he puesto Pandemia Records y va a venir con otras canciones de varios colegas del rock latino, de México, de Chile y vamos a hacer musica a distancia con la tecnología casera pero llevándola ahí para las plataformas streaming.

En entrevista telefónica, el vocalista de la banda de reggae y ska de Panamá dijo que aunque la situación es pasajera, es importante seguir creando música.

Sabemos que este es un campamento temporal lo que estamos haciendo, pero estamos ahí en el frente de batalla con todos los que están en su casa, los que están llenos de preocupaciones como toda la gente que quiere música en tiempo real, real time, novedad salida durante este episodio de la vida, eso tiene una magia que es la magia de la novedad, de la frescura, no espera, hay dos maneras de ver esto o eres expectador o participe y nosotros decidimos participar en este momento de la vida.

LO QUE QUEDÓ EN PAUSA

En México el 4 de abril habíamos planeado algo con Los Auténticos Decadentes, varias fechas, obviamente no se dio, en Puerto Rico un espectáculo muy grande, Orlando Florida, Miami, Guatemala, casualmenete con el Tri de México, una vez que pasa toda esta cancelación de conciertos, ahí es donde el músico comienza a ver que puede hacer a la distancia, que podemos crear, cómo podemos comunicarnos, hay una elemento a favor que es una tecnología que está bastante adelantada, en comunicaciones y en eso andamos ahora, en eso anda el reinvente de la música.

UN MILLÓN DE AMIGOS

Te das cuenta que la gente quiere seguir teniendo su tiempo de esparcimiento, quieren música, quieren tomarse un trago, despejar la cabeza de tantas preocupaciones e incertidumbres y ahí fue donde pensamos vamos a ver si hacemos algo a distancia y las subimos a plataformas, y escuchando unos play list bastate buenos de música de todos los tiempos, me encuentro con este tema de Roberto Carlos, un millón de amigos y el tema hace click de una vez, yo lo tenía ya en el subconsciente pero este tema lo escucho y digo es un buen mensaje para lo que está pasando en redes sociales, pues como todo mundo está mas online que offline, la idea fue hacer un tema que hablara más de amistad, un buen mensaje, buena vibra, que la gente sea mas amigable, sabemos que no todos tienen la razón o todos tienen la razónn a su manera, pero escribirse mejor, llevarse mejor, ahí fue donde el tema empieza a tener un porque para nosotros.

COLABORACIÓN CON LOS PERICOS

La grabamos a distancia, grabé la guitarra en el baño, la voz en el cuarto con una nota de voz, ahí haciendo tecnología casera, se la mando a Randy que es el tecladista, le metimos obviamente la onda un poco de reggae y ska de nosotros, y cuando fue agarrando forma pensamos que este tema está bueno para Los Pericos, son hermanos nuestros de toda la vida , inclusive en el 2019 estuvimos en el Vive Latino y quedamos de ver que podíamos hacer juntos, pasa lo de la pandemia y le dije a Juanchi podemos hacer esto ¿no?, no era lo totalmente planeado, pero se podía hacer una colaboración así, a él le gustó, grabamos, y ya la canción agarró forma.

EL LADO BUENO

Yo me puse a pensar , esto no se hubiera dado, ¿Tú piensas que nostrosos hubiéramos grabado una canción de Roberto Carlos con Los Pericos? no, esto se dio a consecuencia de la creatividad del momento del encierro, entonces uno viviendo tan rápido, de tarima en tarima, de escenario en escenario, tal vez de andar en los planes que teníamos, hubiéramos hecho otra cosa, pero esto que se está dando, también es bueno y le estamos dando la vuelta a la situaución.

LA MÚSICA TE ENCUENTRA

En el 2018 fui a Brasil por pimera vez a hacer un video en una fabela, un lugar muy bonito y cuando veníamos bajando que ya se hacía de noche, pasé por un bar y tenían esa canción, un millón de amigos, pero puesta al palo, a todo volúmen y una gente abrazándose, como que son cosas que a veces el universo te las marca así que creo que la música también te encuentra.

LOS QUE VIENE PARA RABANES

Pienso que las cosas se van a normalizar para 2021, vamos a seguir haciendo música versiones de este tipo de temas, grabando desde la casa, estoy escribiendo bastante en una libreta pero eso hay que ordenarlo con calma, aprovechando el tiempo, creo que anunciaremos un par de conciertos live streaming.