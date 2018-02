La Clave del Sol

TANIA AVILÉS





Destinado para la música: Muchachito bombo infierno





“Me hace feliz levantarmepor la mañana, agarrar la guitarra,tocarla y donde me lleve pues lo agradezco”, dice Jairo Perera.

Hoy esa guitarra lo ha llevado a recorrer el mundo con su música, y a sacar cuatro discos. Jairo Perera, mejor conocido como Muchachito bombo infierno, recordóque a losseis años le pidió a su mamá que le regalara una guitarra y un sombrero.

“Yo quería tocar la guitarra y llevar un sombrero, ese fue mi sueño de toda la vida, en casa no teníamos mucho dinero, no había para guitarra, entonces yo practicaba mucho con una raqueta de tenis y ahí me dejaba la uña”.

La historia de Muchachito inició en las calles de Barcelona, en los pequeños bares, entre la gente, su guitara y un palé (tarima de madera) convertida por él mismo en percusiones para sus pies, eso fue suficiente para llevar sumúsica a países, como New York, Italia, Francia, Reino Unido, Portugal, Argentina y Colombia.

DIFÍCIL LLEGAR

“Barrí muchos años,me pegaba el sol de morirme de calor, pero era un trabajo que no me da vergüenza decirlo, hicemuchas cosas,también estuve de camarero, repartí páginas amarillas, estuve descargando camiones, en correos, descargue puertas blindadas, yo no tengo estudios,iba saltando de un trabajo a otro, pero mi camino era este, cogí mi guitarra y me fui al bar.

NO OLVIDA SUS ORÍGENES

“En mi barrio (Santa Coloma de Gramanet) no tenemos grandes cosas, en el pueblo lo que tenemos es mucha calidad humana, esa cordialidad de la gente y esa ayuda sincera, siempre lo llevo en el corazón, hace ya 11 años que no vivo ahí, pero vuelvo y es comosi hubiera estado ayer, me reciben igual mis amigos”.

“SIEMPRE QUE QUIERA”

Esta es la canción que ha catapultado al artista y la que más le pide la gente,sin embargo confesó que a él no le gusta…“Estoy de esa canción cansadísimo,la verdad, pero tengo que cantarla todos los días, es una canción que lleva 22 años conmigo, la gente la ha subido a un pedestal pero para mí no es mi canción preferida”.

SE IDENTIFICA CON El HOMBRE CABRA

“Me identificó con esa canción,es una declaración deintencionesy es una rumba catalana, se canta todo a contratiempo, habla de un hombre loco, está hablando de mí y de mi vida, y con metáforas cuento mi vida, todo lo que me ha pasado, lo que pasa”.

DE MÉXICO, SU GENTE

“Aquí la gente es amable y cordial, eso es lo que más me está gustando de México, sobre todo el carácter dela gente, la amabilidad y esa cordialidad, uno es bien recibido, se les agradece mucho cuando uno viene de fuera”.

EL JIRO

“El disco incluye un juego, cuyas reglas se iban haciendo junto conla música y el arte. En él retomo ritmos de los años 80,canciones que puedas bailar cuando estés en tu casa en calzoncillos” (risas).

LA VIAGRA MUSICAL

“Así me apodó el cantante argentino Kevin Johansen, pero me siento orgulloso de ello, no he parado, no puedo parar porque es mi vida esto, yo cuando no toco estoy de mal humor, necesito tocar porque para mí es mi religión, es mi todo, es una cosa que me acompaña y es mi filosofía de vida.