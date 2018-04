La Clave del Sol

TANIA AVILÉS



Corina Lawrence

Canta desde el alma, su música nace del corazón de quien le canta a la tierra, al mar, al viento o a la vida misma. Quizá esto es un reflejo de haber nacido en el lugar indicado, la provincia de Misiones, al norte de Argentina, una zona colindante con Uruguay y Brasil, rica en cultura y paisajes.

En entrevista, la cantante nos platicó de sus orígenes y de cómo la influyeron a la hora de componer.

“Es un lugar de mucha naturaleza, están las cascadas de Iguazú, es una zona selvática, con muchos ríos, la tierra es roja, la comida tiene más que ver con Paraguay, mucha chopa, sopa paraguaya, la música que llega es un poco de polca, chamamé, música brasilera, cuando iba a la escuela íbamos a bailar con mis amigos era música brasilera, mi infancia crecí mirando televisión de Brasil, el real devalúo, entonces íbamos a hacer las compras del mes a Brasil, una relación muy vinculada a ese país, a Uruguay y Argentina”.

El Ukelele fue el instrumento que le enseñó cuál era su camino en la música y llegó a ella de la forma menos esperada.

“Vivía en Tepoztlán, y me encontré con unahippie gringa que no tenía más dinero y estaba vendiendo todo, entones tenía el ukelele, todo pintado de atrás, como muy suyo, se lo compré y empezaron a nacer las primeras canciones acompañadas por un instrumento, como que estaba todo ahí esperando, las melodías esperando cómo tener un colchoncito, algo que las contenga para poder ser”.

Su vida está dividida entre Argentina y México, lugar donde radica ya desde hace algunos años. Sin embargo, también tiene raíces japonesas e inglesas, pero más allá de los lugares y orígenes, ella se considera a sí misma una ciudadana del mundo y siente que la música es una compañía eterna.

“Uno pregunta sobre la música y se responde sobre la vida siempre, porque es lo mismo, no puede estar separado, vida y obra y uno no puede cantar, no puede hacer nada que uno no sea, el camino siempre sobre el ser y la manifestación en este caso es a través de la música, es todo lo mismo, vida obra, ser y hacer”.

El disco que está presentando se titula Apurarla Primavera, y para ella, más que un disco, este materialrepresenta un antes y un después en su vida.

“Fue un parteaguas en muchos niveles, mi primer disco como solista, la primera vez que compongo mis propias canciones, que nacieron de hecho cuando me encontré con este amigo que se llama ukelele, cualquier instrumento es un amigo para toda la vida, nunca más vas a estar solo cuando puedes tocar un instrumento”.

Durante el proceso del disco, Corina Lawrence siguió el camino que le dictó su corazón.

“Fue un trabajo muy interesante, lo trabajé con un productor en Buenos Aires, (Luis Maurette), tenía varios productores en vista y como no estaba segura qué camino agarrar, obviamente terminó decidiendo el corazón, la intuición, el tino, que son capacidades humanas muy olvidadas, pero son las que ya saben antes de tiempo, el camino que hay que seguir, entonces cuando la mente enreda, el corazón sabe qué camino seguir. El disco cerró en 8 canciones, me gusta que tenga un concepto global, no cae en una categoría, no es pop, no es folk, no es latino, es todo eso al mismo tiempo pero no cae de un lado más que del otro, esta como ahí en la fina línea”.

La cantante ofrecerá un show mañana en el Foro el Tejedor, en una noche única, que anticipó, será muy especial.

“Preparé el concierto con una formación musical muy especial, en formato big band, con muchos músicos, con invitados internacionales, presentando Apurar la Primavera, que es un disco independiente, que se había editado el año pasado, y bueno muy contenta con todo lo que se está dando”.