La Clave del Sol

Tania Avilés



LA EXPERIENCIA ULTRA MUSIC EN MÉXICO

Después deléxito de la primera edición de Ultra México el año pasado, el festival estará de regreso en el Foro Pegaso, situado en el corazón de Toluca, Estado de México. En nuestro país no habíamos tenido un festival tan grande de música electrónica, aunque aún podríamos considerarnos pioneros, si tomamos en cuenta que en Miami este festival ya llegó a su vigésima edición.

Para platicar de esta apuesta por traer un evento de esa magnitud, hablamos con Majo Montemayor, vocera del Ultra Music Festival (UMF), que en su primera fase está llena de los nombres más grandes dentro de la escena de la música electrónica, como Afrojack, Armin Van Buuren, Axwell /\ Ingrosso, Galantis, ILLENIUM, Marshmello, NGHTMRE + Slander present: Gud Vibrations y Steve Angello.

También se contará con la presencia del trance por medio de Andrew Rayel, Ben Nicky, Cosmic Gate, Ferry Corsten, Infected Mushroom y Markus Schulz, con muchos más que aún se siguen anunciando.

Se espera acudan a la cita más de 120 mil personas, ante lo cual Majo resaltó la experiencia que se vive al asistir a un Ultra. “Son dos días que te olvidas de todos tus problemas, entramos en una burbuja de magia de música en la que todos tus problemas se quedan fuera”, comentó.

HISTORIA

Tendríamos que empezar en la sede en Miami que se celebró en 1999, este año celebraron su 20 aniversario, donde tuvieron la sorpresa de reunir a Swedish House Mafia, actualmente ha crecido mucho, ha ganado premios como el mejor festival de música electrónica a nivel mundial, está presente prácticamente en todos los continentes. México el año pasado fue su primera edición, el mercado mexicano es uno de los cinco más grandes consumidores de música electrónica a nivel mundial.

EN MÉXICO

Venimos el año pasado y generamos muchísima expectativa, todo el mundo se sorprendió, una de las cosas padrísimas es que en el festival el Mainstage, fue el más grande de todos los Ultra, teníamos 100 metros de largo este año viene más grande, vamos a tener 120 metros de largo, 800 m2 de video, sólo en el Mainstage. En el escenario Resistance habrá 400 m2 de video, es un escenario dedicado completamente a los géneros underground de la música electrónica como techno, o techouse, tenemos nuevamente cuatro escenarios.

LINE UP

Anunciamos a Armin Van Buuren que ha sido en único en ganar 5 veces mejor DJ número 1 del mundo, tenemos a Axwell /\ Ingrosso, que probablemente sea de las últimas veces que lo veamos en este proyecto porque regresa a Swedish House Mafia, y la verdad todavía nos faltan DJ´S por anunciar y el talento local porque para Ultra es muy importante apoyar el talento nacional y creemos que hay mucho potencial en México.

SORPRESAS PARA FANS

Estamos enfocados en premiar a los Ultrafans, a algunos les regalamos un paseo por el backstage con un meet & Greet, algo padrísimo porque los fans de la música electrónica podrán ver cómo se vive el Festival en la parte de atrás, donde están los DJ camerinos etc. Tuvimos un rally, donde tuvieron la oportunidad de ganar más pases, mercancía oficial y también vamos a mandar a una chava que ya ganó a las Vegas a ver, a Armin Van Buuren y a Galantis que también son parte del line up, nos encanta consentir a nuestros fans.

LA EXPERIENCIA

De entrada es sorprendente, lo que me encanta de tener cuatro escenarios distintos donde podemos escuchar diferentes géneros de la música electrónica, es que siempre sales enamorado de alguien más, sales siendo super fan de otro DJ que quizá no conocías tanto pero al verlo en vivo, pues te hace enamorarte, siempre conoces a otros artistas, eso me parece increíble que tengas diferentes opciones en cuanto a género de Música electrónica. Este año habrá actividades interactivas, áreas de descanso, food trucks techados, por cosas que hacer no paras.

Es una experiencia 360, con todos los sentidos, es muy importante el tener un escenario super padre, buenos visuales, lo mejor en luces y pirotecnia, imagínense tu DJ favorito, fuegos artificiales, un sonido envolvente entre miles de personas, la verdades de esas experiencias que te ponen chinita la piel.

RECOMENDACIONES

Hay que ir preparados para caminar, brincar, bailar, las recomendaciones son llevar buenos tenis, de pronto los festivales pueden ser bastante cansados, tendremos muchísimas sorpresas.