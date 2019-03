La Clave del Sol

Tania Avilés

Lo que debes saber si vas al Vive Latino

Dicen que no hay fecha que no se cumpla, y hoy el Vive Latino está de manteles largos, no es cualquier fecha, el festival está cumpliendo 20 años, y para quienes vivimos sus inicios sabemos que muchas cosas han cambiado, empezando quizá por los precios, las bandas que en esa época buscaban abrirse paso en una la escena musical compleja y hoy ya están consolidadas, la tecnología que hoy permite incluso poder dejar todo el dinero en casa y pagar a través de una pulsera, y la lista podría continuar.

Sin embargo, la razón del festival, siempre será la misma, la música, esta sencilla palabra que representa la forma de vida de millones, de los músicos que viven de hacer lo que les gusta y de quienes este fin de semana, dejarán de hacer todo para simplemente bailar y disfrutar al ritmo de sus bandas favoritas, de quienes han formado parte de la playlist de su vida y quienes les han acompañado en todo momento.

Si piensas ir al Vive Latino, recuerda que hay cosas que sucederán hoy y que no se volverán a repetir, además es importante que sepas todo lo que el festival ofrece y cómo podrás regresar seguro a casa, al término del mismo.

-Los imperdibles

Sabemos que el line up es grande, Korn, Bomba Estéreo, Caifanes, Café Tacvba, Fobia, Editors, Nach, etc, la lista es larga, sin embargo, hay algunos artistas que serán imperdibles, porque seguramente, será la única o última vez que se presenten en el Festival.

Santa Sabina está cumpliendo 30 años y la agrupación anunció que hoy iniciará su gira de despedida, que durará un año, y será una especia de homenaje a su exvocalista Rita Guerrero a 8 años de su partida y a cinco años de la muerte de Julio Díaz, ex percusionista. El show será inédito ya que contará con todos los integrantes que estuvieron a lo largo de la historia del grupo.

Otros de los artistas que tampoco se deberían perder son Carlos Santana, quien ocupa el lugar 20 de entre los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos, Alex Lora, que acaba de festejar 50 años de trayectoria, Javier Bátiz que también lleva ya 6 décadas de rocanrolear y es la primera vez que llega al Vive al igual que el maestro Óscar Chávez, quien también es una de las piezas fuertes de mismo.

-ESPACIO PARA EL DEPORTE Y LA CULTURA

Recuerden que además de música habrá espacio para la cultura en la Carpa Ambulante, con las presentaciones de 7 documentales de 5 países, 2 películas nacionales, (Rita y otra de sonideros titulada -Yo no soy guapo-), también se destacó “El Parque” como un espacio para que los melómanos más pequeños, de entre 3 y 12 años puedan realizar diversas actividades artísticas y deportivas. Además habrá un libro de edición especial con la historia e imágenes del Festival.

-LUCHALIBRE

La Lucha Libre Triple A cumple 27 años y también se suma a esta edición del Vive, habrá cuatro luchas, una de ellas por el campeonato Vive Latino 20 aniversario con grandes exponentes de este deporte como Myzteziz Jr. y Lady Shani.

-REGRESO SEGURO A CASA

Por séptimo año consecutivo se realizará el “Mega operativo” para garantizar el regreso a casa de miles de jóvenes de manera segura y económica, se transportarán alrededor de 20,000 personas, 10,000 por día, 100 camiones operan las 10 Rutas:

Ruta 1: Circuito Bicentenario (Dirección Sur), Tlalpan, Eje central, Coyoacán, Av. Revolución. -Ruta 2: Circuito Bicentenario (Dirección Norte), Metro Oceanía, E. Molina, Calzada de Guadalupe, Metro La Raza -Ruta 3: Metro Indios Verdes, Reclusorio Norte -Ruta 4: Metro Cuatro Caminos, Metro Rosario -Ruta 5: Metro Villa de Aragón, Metro Martín Carrera -Ruta 6: Metro Tacubaya, Metro Observatorio, Cuajimalpa -Ruta 7: San Ángel, Perisur -Ruta 8: Metro Escuadrón 201, Metro Atlalilco, Metro Constitución de 1917 -Ruta 9: Metro Pantitlán, Metro Santa Martha -Ruta 10: Metro Chabacano, Metro Taxqueña, Huipulco, Centro de Xochimilco . La salida de las rutas se realizará en la puerta 2 del Palacio de los deportes y el costo será de 7 pesos.

Además el STC Metro se sumará apoyando en sus 195 estaciones, donde el sábado abrirá de 6 de la mañana y dejará de dar servicio a las 3 de la mañana del domingo. Mientras que eldomingo abrirá a las 7 horas y cerrará a las 3 horas del lunes.

-Twitter

Finalmente la red social del pajarito anunció que prepara su plataforma para que todos sus usuarios puedan seguir cada actualización del evento. En un comunicado informó que con las nuevas opciones de cámara, se puede tener acceso a la cámara desde la página principal de Cronología con solo deslizarse a la izquierda. El Hashtag #20añosVL19 será el más utilizado por los cibernautas.