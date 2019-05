La Clave Del Sol

Tania Avilés

Santa Sabina llenará de nostalgia el Metropolitan





Santa Sabina está cumpliendo 30 años y luego de un gran sabor de boca que nos dejó su participación en la vigésima edición del Vive Latino, donde pudimos apreciar un gran show, lleno de recuerdos y nostalgia, que sirvió para rendir homenaje a su ex vocalista, Rita Guerrero a 8 años de su partida, entre gritos de ¡Arriba RITA! , llamativos visuales y grandes invitados que fueron parte de este tributo, como Rubén Albarrán de Café Tacvba, Denisse Gutiérrez, de Hello Seahorse! , Amandititita y Alfonso André. “Estando aquí no estoy”, “Cicles”, “Vampiro” y “Azul casi Morado”, evocaron en el escenario la presencia de Rita Guerrero.

La banda había anunciado que harían una gira de despedida de un año, y sería una especie de homenaje a su exvocalista Rita Guerrero a 8 años de su partida y a cinco años de la muerte de Julio Díaz, ex percusionista de la agrupación. La primera parada de este show, después del Vive, ya se anunció, la cita será en el Teatro Metropólitan el viernes 27 de septiembre a las 20:30 hrs.

Para todos los que recuerdan a Santa Sabina como una banda que los marcó, quienes vivieron sus tocadas en aquellos lugares tan emblemáticos como el Rockotitlán, Tutti Frutti o LUCC (La Última Carcajada de la Cumbancha), tendrá la oportunidad de revivir un poco de aquellos tiempos, en este show de reencuentro con la nostalgia y lo contemporáneo.

El concierto contará con la presencia de todos los miembros que han formado parte de la banda, quienes vimos su show en el Vive, sabemos un poco de que va este festejo de 3 décadas, que sus mismos integrantes han catalogado como una experiencia sonora y sensorial que se vuelva un recuerdo perpetuo para los asistentes.