La Clave del Sol

Gran Silencio, Kinky, HelloSeahorse! y más bandas gratis en este festival





Si todavía no tienen planes para hoy, una buena opción es la primera edición del Festival de las Juventudes en Tlalnepantla 2019, podrán disfrutar de una interesante oferta musical: El Gran Silencio, Kinky, Los Estrambóticos, All Star Ska Reggae Sinfónico, Los Victorios, Liran’ Roll, Armando Palomas, Javier y BabyBátiz, HelloSeahorse!, Sonido Gallo Negro, Lost Acapulco, Dr. Rockabilly, Yucatán a Go Gó y Zimbabwe.

La cita es hoy en el Deportivo Santa Cecilia también conocido como “Carlos Hermosillo” ubicado o en Av. del Ferrocarril 168B, Tabla Honda, 54130 Tlalnepantla de Baz, dónde la buena música irá acompañada de otras actividades como exhibiciones de skateboarding y globos aerostáticos, karaoke performance, zona de foodtrucks, grafiti y exhibiciones de lucha libre con talentos del Consejo Mundial de Lucha Libre.

En conferencia de prensa, el presidente municipal, Raciel Pérez Cruz destacó la importancia de generar identidad en los jóvenes de esta zona del Valle de México, además se informó que se instalarán módulos lúdico-informativos sobre educación, prevención de adicciones y de embarazos en adolescentes, ya que el festival está diseñado para difundir información relativa a la prevención de conductas de riesgo como adicciones, violencia y salud sexual.

La seguridad es otros de los aspectos que se contempló para el evento, por lo que se aplicará un operativo con las diferentes dependencias encargadas de seguridad en el Estado de México, además se colocarán seis torres de video vigilancia.

Otra buena noticia es que el evento es gratuito y familiar, y para poder asistir deberán presentar tres botellas de PET, (con la intención de generar conciencia sobre el cuidado al medio ambiente), y se les hará entrega de su brazalete de entrada en los siguientes puntos de canje, pero tomen en cuenta que el cupo es limitado.

Los puntos de canje se localizan en la explanada del Municipio de Tlalnepantla de Baz, en el Deportivo Santa Cecilia, y en la Coordinación de la Juventud de Tlalnepantla de Baz ubicada en la calle Acambay 102, fraccionamiento La Romana.