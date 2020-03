La Clave del Sol | Leiden se entrega a su Impulso natural

No tiene miedo de experimentar con nuevos ritmos, las olas del mar de Nayarit la inspiraron a hacer música para bailar, una residencia artística en Chacala fue el origen para crear Impulso natural su nuevo material, un EP compuesto por seis temas, que lleva en cada nota un poco de agua salada y naturaleza que le recuerda a Cuba, su lugar de origen.

“Fue la primera vez que experimenté poder trabajar creativamente dentro de una residencia y lo recomiendo ampliamente, me inspiró muchísimo, estaba tan inmersa en estas actividades adyacentes que tenemos que estar asumiendo los músicos independientes, donde somos nuestros propios gestores, y un poco me había bloqueado, cuando llegué aquí que estaba todo dispuesto simplemente para que yo me pusiera a crear y luego estar en la playa, para mí la playa es el origen, siento que tengo una conexión directa con Yemayá y con las olas y con el mar que me lleva a Cuba, fue muy especial” recordó.

En tiempos del coronavirus, una pactada entrevista presencial terminó siendo telefónica, y como la mayoría de artistas, Leiden también ha tenido que padecer los daños colaterales de la enfermedad, sin embargo, se mantiene positiva.

“Estoy muy contenta de que ya salió el segundo sencillo de mi nuevo material discográfico y ya estoy próxima a sacar el EP completo que se llama Impulso natural, lo produje junto al productor mexicano Jorge Trujeque y la verdad es que he estado feliz de la aceptación que he tenido con los fans. ahorita aceptando toda esta situación del coronavirus que nos esta afectado a todos los artistas, porque tenía ya muchas fechas para estos próximos meses, en algunos festivales también y todo hasta el momento ha sido pospuesto, pero sea como sea, bastante feliz con el sencillo, con el video que en la primera semana supero las 10 mil vistas y ahí va, estoy bastante feliz”

¿POR QUÉ IMPULSO NATURAL?

Porque la generación de estas canciones y como las fui componiendo, formaron parte de creaciones que hice en una residencia artística en la playa de Chacala Nayarit, y todas estas canciones tienen mucho vaivén, tienen mucho que ver con el mar, con el movimiento y a diferencia de mi disco pasado, pues este disco, como se puede ver en los dos sencillos que ya saqué, está muy conectado con el cuerpo y el movimiento, así que me pareció bastante adecuado que se llamara así, haciendo una diferenciación con mi material anterior.

¿CÓMO FUE TU EVOLUCIÓN MUSICAL EN ESTE NUEVO MATERIAL?

Conforme he ido evolucionando o creando musicalmente, nunca le he tenido miedo al cambio, siempre he estado trabajando cosas nuevas, si se trata de buscar nuevos géneros con los que me sienta a gusto o identificada, en ese momento lo hago, entonces yo creo que ahora tocó estar un poco mas conectada con el cuerpo, con el movimiento, con los ritmos, porque además yo ya quería hacer canciones que me hicieran bailar, mientras yo las tocaba y las cantaba, tenía mucho deseo de salir de mis rincones seguros para explorar nuevas cosas e imponerme retos creativos, para mi eso es lo que me mantiene viva, siempre eso me va a llevar a componer cosas nuevas y elevar la capacidad creativa de uno.

¿QUE ENSEÑANZAS TE DEJÓ IMPULSO NATURAL?

Un montón de cosas, es la primera vez que trabajo con un productor, aprendiendo en el camino porque nadie me ha enseñado a hacerlo, aprendí muchísimo de este trabajo en equipo. Aprendí que una de las cosas para poder trabajar bien es saber explicar bien las cosas para que te entiendan y salgan como tú quieres. Entre otras cosas, trabajar con un productor te lleva a conocer nuevas alternativas dentro de la producción musical, aprendí mucho de trabajar con gente tan grande y experimentada.

¿QUE COLABORACIONES TE GUSTARÍA HACER?

Pertenezco a un colectivo de mujeres en la música que vivimos en México, se llama Energía Nuclear y pertenecen figuras como Mon Laferte o Natalia Lafourcade, y de todo este colectivo se han generado muchísimas colaboraciones o cosas, mi cabeza está pensando en colaborar con mujeres y seguir haciendo sinergia y apoyándonos entre nosotras.

¿QUÉ OPINAS DE LA LUCHA POR LA EQUIDAD DE GÉNERO EN EL PAÍS?

Creo que lo que se vive en el país es algo para bien, tengo muy buenas expectativas sobre lo que está pasando, porque estamos creando desde el ala artística musical, estamos creando una gran sinergia en función de un cambio de paradigma social.

¿HAS SUFRIDO VIOLENCIA DE GÉNERO EN TU PROFESIÓN?

En algunos aspectos si, en otros no, el público no tiene ninguna discriminación de género, pero la industria si, no me daba cuenta de que eso existía, hasta que me llegué a topar con esferas más altas donde ya tenía que firmar contratos y me daba cuenta que todas las personas que estaban involucradas eran hombres, me sentí en desventaja, me hicieron sentir menos en muchísimas ocasiones.