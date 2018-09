La clave del Sol | Todo listo para el Force Fest

Por: Tania Avilés

Los amantes del metal esperan ansiosos para mover sus largas melenas y portar sus vestimentas negras al ritmo de las bandas que tocarán en elForce Fest Open 2018, uno de los festivalesmás importantes de su género en nuestro país. La cita será el próximo 6 y 7 de octubre en el Club de Golf de Teotihuacán, en el Estado de México.

Varias cosas destacan del evento, entre ellas cartel, que pese a ser un evento de metal, presenta géneros alternativos y variados,con figuras icónicas a nivel nacional e internacional, reuniendo en un mismo fin de semana una interesante oferta musical.

El evento está pensado paraconvertirse en una experiencia completa,en un festival al aire libre con opciones de campamento muy al estilo de los festivales europeos.





Algunos de los exponentes del sábado serán System of a Down, Alice in Chains, Bush y Stone Temple Pilots, mientras, que el domingo, el Final Tour de Slayer desplegará todo su arsenal con la presencia de Slayer, Lamb of God, Anthrax, Testament, Exodus y como invitado Strike Master, al tiempo que en segundo escenario principal estarán RobZombie, DaronMalakian y su Scarson Broadway, DeeSnider con todos los éxitos de TwistedSister, Steel Panther y TheWarning.





En entrevista,CharlyFelix, quien forma parte del Comité Organizador del Festival,comentó algunos aspectos relevantes del mismo.

¿Qué es lo que más destacas del Force Fest?

Que es un festival único, por primera vezse hace un festival open air en nuestro país, es un fest donde puedes llegar desde el viernes, vas a acampar con todos los servicios, seguridad, regaderas,restaurants, baños,etc.yvas a poder vivir una experiencia fuera de la Ciudad,con más de 100 bandas en vivo en 6 escenarios, algo nunca antes visto.

¿Cómova elboletaje?

Hay un paquete Force Pack, que incluye boleto para dos días, zona camping y transporte, cuesta $2,666.Este festival esta especificado para que lleves una gran experiencia,es a la mitad de aforo de un Hell & Heaven,no queremos meter unas 100 mil personas, por lo mismo se reserva cierta cantidad de boletaje. Hay también boletos individuales y hay transporte “Force Bus”, así que tedespreocupas, te vas y te regresas en élalfestival.

¿Un festival incluyente?

Fue un tema muyinteresante que se ha ido gestionando desde hace un año, porque Force no se quiere encasillar se en puro metal,quería darle la apertura a muchas bandas y géneros que en otros festivales no se le da, por ejemplo decían ¿Por qué esta División Minúscula? , Bueno es una banda quetiene casi 20 años tocando, con 5 discos,realmente hizo algo importante en el país dentro del funck, y tenemos el escenario que se especifica como del funk, que esta NOFC,The Cure,Millencolin, Comeback Kid.

-Los escenarios

Cada escenario tiene su concepto y su género, está en el escenario del domingo Thel Final Worl the Slayer ,donde la banda estadunidense se despedirá de los escenarios, y viene con su tour completo, a parte está el escenario en el quese va a celebrar el sábado los 30 años de Danzig, que nunca ha venido a la ciudady va a traer un show que va a estar impresionante tanto que va a tener su propio escenario, el escenario SpecialMonster. Van a estar celebridades como Philip H. Anselmo, Steel Panther. Está increíble aparte de que el sábado cierra System , of a Down, que es una de las bandas iconos del genero newmetal a nivel mundial, banda que es headliner en todo el mundo.