La  COFECE, los marketplaces y el mercado minorista

Puede Julio García

El pasado 13 de febrero la autoridad investigadora de la COFECE publicó un dictamen preliminar que sostiene que no existen condiciones de competencia efectiva en “mercado de servicio de Marketplace”. Como resultado, ha propuesto la implementación de medidas dirigidas a Amazon y Mercado Libre (Meli) con el propósito de eliminar supuestas barreras a la competencia.

El análisis de la autoridad ha generado controversia y ha sorprendido a muchos consumidores, ya que podríamos vernos afectados en caso de que el Pleno de la Comisión emita la resolución en los términos propuestos por la autoridad investigadora.

A pesar de su intención de fomentar la competencia, la COFECE ha limitado su perspectiva al definir estrechamente el mercado, lo que resulta en una visión sesgada del mercado minorista. El principal defecto reside en su enfoque exclusivo en los marketplaces como Amazon o Meli, desconsiderando a las grandes cadenas comerciales físicas que han liderado el mercado minorista mexicano durante décadas. En esencia, la autoridad confunde el modelo de negocio (venta en línea) con el mercado relevante (minorista en México).

Esta acotación teórica ignora la realidad del mercado minorista actual, donde los consumidores comparan y compran productos en una variedad de canales, tanto online (Temu, Shein, AliExpress, entre muchas otras) como offline (tiendas de autoservicio, departamentales, centros comerciales, etcétera). Es evidente que Amazon y Meli compiten con numerosos minoristas por la preferencia del consumidor. Esta omisión es aún más preocupante considerando que las transacciones en tiendas físicas representan la gran mayoría de las ventas minoristas en México (alrededor del 86%). Excluir las tiendas físicas distorsiona artificialmente la participación de mercado de estas empresas, creando la apariencia de un mercado más concentrado de lo que realmente es.

Además, el dictamen presenta algunas inconsistencias argumentativas. Señala que Amazon y Meli tienen la capacidad para fijar precios, y que a pesar de eso los vendedores siguen utilizando sus plataformas y “presentan un escaso cambio o migración entre plataformas, lo que muestra esa capacidad”. Sin embargo, este argumento no es válido al presentar una falsa disyuntiva. Los vendedores utilizan múltiples canales de venta y plataformas, tanto online como físicas, para llegar a un mayor número de clientes. Esta práctica, también conocida como multihoming, es cada vez más común y permite a los vendedores llegar a una mayor audiencia y diversificar sus canales de venta.

El dictamen identifica tres supuestas barreras a la competencia en el mercado. En primer lugar, señala que los programas de lealtad que no están ligados a los marketplaces (ofrecer servicios de streaming o descuentos en envíos) crean un obstáculo para que los compradores y vendedores utilicemos otras plataformas, limitando así la competencia. Por ejemplo, la exclusividad de ciertas películas o series de televisión para los miembros de un programa, combinada con descuentos en compras y envíos, puede propiciar que los usuarios permanezcan en esa plataforma sin explorar otras opciones, impactando negativamente en la dinámica competitiva, según concluye la investigación.

Se debe considerar que los programas de fidelización son una práctica común en el mercado minorista, además de que pueden estimular la competencia y proporcionar un valor añadido a los clientes. En lo personal, he contratado la membresía de Meli únicamente para gozar de sus servicios de streaming y viceversa, he sido miembro Prime para tener entregar más rápidas y gratuitas sin interesarme por sus otros servicios. Dado que cada consumidor tiene intereses y necesidades distintas, es fundamental no restringir su capacidad de elección. Si el Pleno de la COFECE decide intervenir y modificar los modelos y esquemas de negocio, existe la posibilidad de afectar al consumidor y repercutir en otros mercados en un intento de aliviar el (supuesto) mercado minorista electrónico.

La segunda barrera señalada es la falta de transparencia en el funcionamiento del Buy Box, pues esto impide que los vendedores tengan pleno conocimiento de las variables y ponderadores para determinar al ganador del Buy Box, afectando así sus estrategias comerciales.

Nuevamente se tiene que considerar que estos marketplaces compiten en el mercado minorista. Los consumidores, al igual que los vendedores, evalúan precios y calidad en diversos lugares, tanto en entornos online como offline. Los Buy Boxes, utilizados por plataformas como Amazon y Meli, fomentan la competencia al ofrecer a los clientes (tanto compradores como vendedores) servicios destacados, como entregas rápidas y confiables, así como la liberación de los vendedores de la logística de productos, todo ello con el objetivo de brindar la mejor experiencia al mejor precio.

La tercera y última barrera identificada por la autoridad se refiere a la configuración actual de las soluciones logísticas proporcionadas por los marketplaces a los vendedores. Las razones que expone es que Mely y Amazon limitan la conexión de su tecnología (API) con otras empresas logísticas, lo cual impide a los vendedores elegir libremente servicios de envío según su conveniencia. La segunda razón es que así, los marketplaces dan mayor visibilidad y mejor posicionamiento a los productos de los vendedores que contratan sus servicios de cumplimento (fulfillment). Según este razonamiento, se incentiva a los vendedores a centrarse en un solo marketplace que ofrezca este servicio, lo que crea una falta de competencia real entre plataformas.

Las soluciones logísticas de los marketplaces no constituyen en sí mismas una barrera a la competencia; más bien, representan una herramienta que genera eficiencias para los vendedores, impactando positivamente en la competencia económica y contribuyendo a mejorar el bienestar del consumidor. Estas mejoras en eficiencia incluyen la innovación en la distribución y comercialización de productos. Es importante destacar que las plataformas no imponen a los vendedores el uso exclusivo de su logística, y de hecho, existen numerosos vendedores exitosos que optan por otros proveedores logísticos.

Los argumentos expuestos en este artículo se ven respaldados por un estudio del Colegio de México (Colmex), que encontró que la introducción de Amazon en el país podría haber tenido un impacto significativo al disminuir los precios minoristas en las tiendas físicas. Este fenómeno no solo se limitó al nivel general del mercado, sino que también se manifestó a nivel de producto; cada vez que un artículo comenzaba a venderse a través de la plataforma de Amazon, los precios físicos de ese producto experimentaban una disminución. Estos hallazgos refuerzan la noción de que la presencia de los marketplaces, lejos de obstaculizar la competencia, ha contribuido activamente a un entorno minorista más dinámico y beneficioso para los consumidores.

Es esencial que el Pleno de la COFECE, al emitir su resolución, reconsidere el análisis presentado en el dictamen preliminar y adopte una visión integral del mercado minorista en México, abarcando tanto el comercio en línea como en establecimientos físicos. Esto evitará una regulación excesiva que podría dañar al consumidor. La clave está en examinar la competencia en el mercado minorista en su totalidad, teniendo en cuenta las prácticas de las empresas, tanto en el ámbito digital como en el tradicional, en lugar de centrarse exclusivamente en los marketplaces. Una visión integral permitiría a la COFECE a identificar mejor los problemas de competencia y diseñar soluciones más efectivas que no perjudiquen la innovación y el bienestar del consumidor.





Socio fundador de Datelyst