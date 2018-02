La Columna de Hierro

Por Angie Archer

Semana crucial en Concamin

La próxima semana será crucial para las cámaras y orga- nismos afiliados a la Confederación de Cámaras Industriales, pues se trata de la recta final para recibir los votos para la elección del sucesor del actual presidente, Manuel Herrera, siendo los aspirantes Rodrigo Alpízar, tesorero de la Concamin; Gustavo Arballo, presidente de la CMIC, y Francisco Cervantes, ex presidente de la CONCAEM.

Y vaya que hablamos de un poderoso organismo, mismo que fue constituido en 1918, y que a la fecha agrupa a 46 cámaras nacionales, 14 cámaras regionales, tres cámaras genéricas y 46 asociaciones de los distintos sectores productivos que existen en el país.

En este contexto de decisión, se sabe que durante las presentaciones realizadas el pasado 25 de enero ante el Consejo Directivo, la que más convenció fue justamente la de quien estuvo al frente de más de 50 mil empresas en la Canacintra, Alpízar Vallejo, pues demostró ser el único que conoce las entrañas de un organismo con presencia nacional y de estas dimensiones.

Y es que, de acuerdo a empresarios asistentes ese día, el orden de las ponencias fue sorteada, siendo el primero en pasar Francisco Cervantes, de quien se dijo llevaba una propuesta “muy pobre” de información y estructura, además de que se le observó leyéndola en varios momentos.

Le siguió el ex presidente de Canacintra y actual tesorero de Concamin, quien arrancó con un video de su semblanza, seguida de una presentación llena de innovaciones y gadgets, muy al estilo chico Tec, y que en todo momento habló de los objetivos y pendientes por sector, así como de las coyunturas actuales. De hecho, se recuerda una frase de Rodrigo Alpízar que se les quedó muy grabada a los asistentes, y es algo así como “No recibo ni persigo ningún contrato o concesión de gobierno, por eso puedo hablar tan fuerte como ustedes me lo pidan y volar tan alto como ustedes me acompañen...”.

Por último, cerró la ronda Gustavo Arballo, quien habló de su visión del país, con un enfoque muy orientado a la infraestructura y con el temple de un hombre maduro, pero al final su ponencia no prendió como a él le hubiera gustado.

Así, será el próximo 09 de febrero la fecha que marcará a los organismos afiliados a la Concamin para que puedan emitir su voto ante el Comité Electoral, a cargo de Manuel Reguera, ente que fue creado para llevar y garantizar un proceso transparente.

Posteriormente, el resultado se dará a conocer en la sesión de Consejo Directivo del próximo 22 de febrero, y el aspirante elegido rendirá protesta en la Asamblea General Ordinaria de Concamin, que de paso conmemora los 100 años de su nacimiento, el 15 de marzo próximo, casi paralela al inicio de las campañas electorales que marcarán el rumbo de México para los próximos años.

Twitter: @ColumnaHierro Facebook: @LaColumnaDeHierro