La columna de hierro | INBA hace de las suyas en la limpieza

Tal parece que a partir de la victoria en urnas de Andrés Manuel López Obrador se ha iniciado una carrera para ver quién se lleva la mayor tajada en las dependencias federales, antes de que inicie el plan anticorrupción que anunció el próximo presidente.

Y es que aunque no queramos pensar mal, resulta que en el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), de Lidia Camacho, rescindieron un contrato que ya estaba en marcha para favorecer a la proveedora de limpieza consentida: Administración Virtual del Servicio de Limpieza, SA de CV.

La historia fue la siguiente… Como en toda contratación pública se abrió la licitación LA-048E00995-E629-2018, con el fin de elegir a la mejor oferta; así, luego de que cinco empresas concursaron, Limpia Tec fue declarada ganadora el 23 de abril pasado.

Pero no tardaron en hacer de las suyas, pues este 11 de julio el contrato fue cancelado para otorgar el servicio nada más y nada menos que por adjudicación directa a Administración Virtual del Servicio de Limpieza, empresa que ni siquiera compitió en el proceso previo.

Por ello no ha resultado extraño que en el sector se despertara molestia, pues argumentan que lo correcto habría sido inclinarse por la empresa con el segundo mayor puntaje. Y eso no es todo, además de no ser evaluada como el resto de las competidoras, ahora se pagarán 200 mil pesos mensuales más.

No cabe duda de que si de limpiar las arcas se trata, la empresa de limpieza se ha convertido en una de las principales aliadas, pues en los últimos meses Administración Virtual ha acumulado 13 contratos ya sea sola o en participación conjunta.





Traxión lidera carrera

Ser líder en un sector tan fragmentado como el del transporte y logística no es una tarea simple; sin embargo, una vez más Grupo Traxión lo ha conseguido, pues gracias a la dirección de Aby Lijtszain sus ingresos consolidados llegaron a dos mil 236 millones de pesos.

En términos del EBITDA el alcance fue de 428 millones de pesos, es decir, un incremento de 28 puntos con relación al segundo trimestre de 2017. Mientras que su utilidad neta consolidada creció hasta los 250 millones de pesos.

Tales aciertos no son producto del azar, pues el holding refinanció sus pasivos con la contratación de una línea de crédito por cuatro mil 500 millones de pesos, con lo que redujo su deuda a 115 puntos base.





Crédito real avanza

La firma Crédito Real, al mando de Ángel Romanos, continúa reportando positivamente en la Bolsa Mexicana de Valores, esta vez fue una utilidad neta superior a 459 millones de pesos, es decir, 8.7% mayor en comparación al mismo periodo del año pasado. Así, alcanza ya una cartera de más de 34 mil millones de pesos vía productos como Nómina, Microcréditos, Consumo, Autos y Pymes.

Facebook: @LaColumnaDeHierro

Twitter: @ColumnaHierro