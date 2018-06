La columna hierra | Seduvi dejará pendientes

A punto de concluir la administración perredista en la CdMx, los empresarios del “cártel inmobiliario” se notan complacidos, pues a la mayoría de ellos el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Felipe de Jesús Gutiérrez, les cumplió aprobando sus permisos a diestra y siniestra, ya que no hay una sola vialidad en la capital que no tenga una obra en proceso, y dicen que la mayoría de ellas están gestionadas desde un despacho ubicado en la calle de Alencastre, en Lomas de Chapultepec.

Sin embargo al otro “cártel”, al de publicidad exterior, el secretario no les cumplió, y a los ciudadanos tampoco, ya que se siguen viendo infinidad de anuncios en azoteas, que hoy están prohibidos aunque no son ilegales, pues la responsabilidad de reubicarlos o cambiarlos a anuncios de tipo permitido (con base en el piso) recae en la Dirección Jurídica de la misma Seduvi, de Isidoro Rendón, quien ha sido omiso y ha incumplido lo ordenado por la Ley de Reconstrucción.

Se siguen viendo anuncios envolventes, adosados a muros ciegos, con medidas que a todas luces y pese a la tolerancia del INVEA, de Meyer Klip, violan el Reglamento de Publicidad, pero la responsabilidad recae nuevamente en Isidoro Rendón, quien no puso en marcha el programa de registro y operación de anuncios adosados a muros ciegos, que por la legislación aplicable en la materia, tiene la obligación de hacerlo. No obstante, algunas empresas allegadas a él, al titular de Seduvi y al mismo José Ramón Amieva, gozan de tolerancia y protección.

Además, los nodos publicitarios están estancados debido a que el titular de Seduvi tiene diferencias con el coordinador general de la Autoridad del Espacio Público, Roberto Remes, por lo que no hay un sólo nodo terminado desde la publicación de la Ley de Publicidad Exterior en 2010. El 80% de las vallas publicitarias operan sin licencia a pesar de que tienen la ventanilla única abierta para dicho trámite.

Y al final, la ciudadanía es la que paga la afectación visual de este caos, pues a decir del director General del INVEA, José Luis Valle Cosío, en la CdMx no hay un sólo anuncio de azotea ilegal. Sin embargo, en los recorridos realizados nos hemos percatado que cientos de ellos no cuentan con código QR o placa de identificación, pues se sabe que la mayoría de ellos pertenecen a las empresas de la Asociación Mexicana de Publicidad Exterior (AMPE), como Vendor de la francesa JC Decaux y a Publicidad Rentable.

Por otro lado, no hay un solo corredor publicitario concluido y, aunado a ello, a la trasnacional ClearChannel la Seduvi le autorizó la instalación de mega pantallas en corredores publicitarios como Periférico y Constituyentes, entre otros, a pesar de que no es una empresa inscrita en Padrón Oficial de Anuncios. Esto sucedió so pretexto de que es una contraprestación por las Ecobici, cuando sabemos que el sistema lo paga la Sedema, de Tanya Müller.

Y es así como los ciudadanos vemos que cada vez hay mayor invasión a las banquetas con mobiliario urbano y publicidad que no tiene ninguna utilidad para la ciudadanía, tal como las casetas telefónicas en las cuales no sirven los teléfonos; puestos de periódicos que son misceláneas; parabuses en donde ya no hay microbuses ni camiones; y un largo etcétera.

