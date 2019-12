La Comedia Brexit

Este 12 de diciembre los británicos decidirán quién es su Primer Ministro y la elección está determinada por el Brexit, lo que está de fondo es si se logra la mayoría en el Parlamento para definir el futuro de Inglaterra, entre unos conservadores sin argumentos, pero con una obsesión por la salida de Europa y los laboristas con fuertes razones, pero sin contundencia para comunicar. La competencia entre Johonson y Corvyn, pareciera quedar a un lado, frente a un electorado cansado de todo este proceso político.

Hay ideas absurdas pero que pueden ser populares, costosas, todo este drama del Brexit ha generado inestabilidad en los mercados y no incentiva las inversiones, terminará el año y la comedia del absurdo de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, no concluye, todos los tiempos se han agotado, la realidad es que no hay un acuerdo sólido y no se vislumbra una salida racional.

Mas allá de los temas económicos, la gran tensión es el tema migratorio, las condiciones demográficas de Gran Bretaña son diferentes a las de Francia y Alemania, por lo que resulta difícil para muchos británicos verse obligados a tener una apertura de la cual no están convencidos.

La clase política británica se ha centrado en si el problema es o no la salida de la Unión Europea, en la confusión de los conservadores (que siempre están confundidos) han hecho una pirotecnia como si el problema fuera pertenecer o no a la Unión Europea, cuando la molestia del pueblo inglés está originada sin duda, en las políticas neoliberales de Margaret Thatcher, que causaron exclusión y desempleo. La trampa de los conservadores ha sido echarle la culpa al europeísmo para evitar reconocer el fracaso neoliberal y sus políticas, los empleos faltan porque los destruyó en neoliberalismo, no por la migración o por Europa.

