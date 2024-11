La Comunicación Política de “X”

El viajero más famoso a la luna, y quien seguramente ya programó sus próximas vacaciones al único satélite natural de la tierra, es el empresario Elon Musk, quien presume en su red sociodigital, su cercanía con el próximo mandatario estadunidense Donald Trump. Esto no es otra cosa que una táctica de la estrategia de Comunicación Política de “X”, la cual consiste en atacar sistemáticamente a los medios de información.

¡Interesante no!, si no ¡Súper interesante!, es la opinión de la periodista y columnista de El País Carmela Ríos en “Red de redes” el 17 de noviembre en el periódico español. Por sus colaboraciones les puedo asegurar que no es una opinadora espontánea, sino todo lo contrario. En esta ocasión escribió: “X, una batalla decisiva”.

La tesis apocalíptica es que “la plataforma de Musk ya no es solo una red, sino un importante aparato de comunicación política al servicio de las fuerzas radicales en todo el mundo”. Como lo comenté la semana pasada, el periódico inglés The Guardian, prefirió “cargar a los peregrinos” alejado de esta “plataforma tóxica”.

A esto, sumemos la decisión del grupo mexicano Caifanes, quienes en 14 de noviembre escribieron: “Estamos borrando nuestras cuentas por razones obvias. Para localizarnos vayan a Instagram o a Facebook, muy triste, buenas noches, Twitter, gracias por todo”. Sin dar más explicación, tal vez quienes tengan más información, sean “los dioses ocultos” y antes de que los olviden harán historia en otras plataformas.

Sin embargo, Carmela Ríos nos advierte que si estamos pensando en seguir el ejemplo de The Guardian y la banda de Saúl Hernández busquemos los 40 mensajes del perfil de Elon Musk, que durante lo que va de este mes han sido dardos envenenados caracterizados por denigrar el trabajo de los medios de información. Sus palabras claves son: “Están muriendo”, “Te mintieron”, “Quieren destruir la libertad de expresión”, “El periodismo ciudadano es la única manera de escapar de la maquinaria de propaganda de los medios tradicionales, “Los medios son un brazo de propaganda de los izquierdistas radicales”, etcétera.

La estrategia es “liquidar al único gran contrapoder que parece quedar en su camino”. En otras palabras veremos un “You are a Fake News” 2.0. No se puede generalizar, pero ahora los voceros del régimen serán “influencers” que compartirán ideología y propaganda, y cuyo objetivo es fortalecer una realidad alternativa, alejada de la “verdad”.

¿La solución entonces es cerrar nuestras cuentas de “X”?, para mí sería claudicar y tratar de tapar el sol, por más que queme, con un dedo. No sé qué pasará en cuatro años, pero por más que muchos de los mensajes en esa red, puedan intentar lapidar no solo al periodismo; sino a otras actividades; valdría la pena recordar lo siguiente: “Primero vinieron por los socialistas, y guardé silencio...”. Dicen los que saben que esta cita se remonta a Niemöller, en el momento en que los alemanes fueron cómplices a través de su silencio al encarcelamientos y persecución y asesinato por parte de nazis. Ni Trump, ni Musk, tienen rasgos de este tipo. Son personajes pragmáticos que su objetivo es el poder. Su discurso es forma y no fondo, bueno eso espero.

Comunicólogo político, académico de la FCPyS UNAM y Maestro en Periodismo Político @gersonmecalco