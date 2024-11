La consolidación del autoritarismo

@ebuendiaz

Los derechos de las y los mexicanos son un tema que incomoda al gobierno mexicano. Por ello, en días recientes se han hecho nombramientos a modo y presentado iniciativas de reforma que, bajo la bandera de evitar corrupción y gastos millonarios insulsos, están destruyendo los esfuerzos implementados durante varios años para contar con un sistema robusto en materia de protección de los derechos fundamentales. Me centraré en dos ejemplos muy claros.

Hace unos días concluyó el proceso de elección de la persona titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En teoría dicha institución se encarga de promover, proteger y vigilar el ejercicio de los derechos humanos en el país. Dentro de sus atribuciones, destacan la de investigar violaciones a éstos, resolver quejas y formular recomendaciones públicas (no obligatorias) para que las autoridades reparen el daño a las víctimas. Incluso, puede solicitar que comparezcan al Senado aquellas autoridades que se nieguen a atender las recomendaciones. También puede presentar acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN contra leyes federales o estatales, así como contra tratados internacionales que ratifique México en el que se vulneren derechos humanos.

Si asumimos con seriedad las funciones de la CNDH, podemos coincidir que su actividad busca controlar al poder público en materia de derechos fundamentales. Sin embargo, dado que los controles son inaceptables en gobiernos autoritarios, definitivamente la designación de la persona que ocupe la presidencia de la CNDH debía recaer en alguien que aplauda y defienda las posturas gubernamentales. Esto último lo entendió el Senado con la reelección de quien actualmente la encabeza.

Seamos claros: el trabajo de dicha institución ha dejado mucho que desear, pues ahora se ha convertido en mera espectadora para la protección de los derechos humanos y, en varias ocasiones, aplaudidora de las políticas públicas que ha adoptado el gobierno.

Si lo anterior no fuera preocupante, ahora la Cámara de Diputados va a aprobar la reforma que desaparecería a diversos órganos constitucionales autónomos, entre ellos el INAI. Ello también es muy delicado, pues dichos órganos están diseñados para ejercer funciones específicas y especializadas de alta importancia que no deben verse vulneradas ni orientadas por quienes ejercen los poderes públicos.

Sin embargo, la lógica actual es que dichas funciones las ejerza el gobierno y ello implica riesgos para el ejercicio de derechos. Por ejemplo, con la desaparición de INAI, que es la institución que actualmente garantiza el acceso a la información pública gubernamental necesaria para ejercer una verdadera rendición de cuentas, ahora dicha función será “ejercida” por la próxima Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.

Si tomamos en cuenta que el gobierno se ha caracterizado por negar la entrega de información, resulta evidente que la entrega de información será a conveniencia y la rendición de cuentas será ociosa. El gobierno controlando la información, entregando solo la que le conviene.

Con todas las decisiones que se han emitido en días recientes, México está consolidando el autoritarismo. Quienes aplauden las decisiones no están entendiendo los riesgos que ello implica y, eventualmente, van a ser afectados. Tiempo al tiempo. Al final, no hay mayor ciego que el que no quiere ver.

*Maestro en derechos humanos y democracia.