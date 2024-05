La construcción de paz de Sheinbaum

La inseguridad es el tema urgente que, cualquiera que llegue gane las elecciones este dos de junio, deberá atender desde las 00:00 hrs. El “qué” está sobre la mesa, pero el “cómo” todavía es laberinto sin salida. Una propuesta peculiar al respecto, -por lo menos en México -, es la de Sheinbaum.

Como anotación, la llamo por su nombre o apellido, y no Doctora como los morenistas lo hacen, porque considero que estratifica socialmente a quienes no tienen estudios (clasista); irónicamente la palabra favorita de Morena para atacar a la oposición. Quizá pudiera mostrarse más humilde y darse un “baño de pueblo” porque el cargo al que aspira, requiere de empatía hasta con el que ni kínder tiene.

Claudia presenta una política de Construcción de Paz, que es más compleja y profunda de lo que ha explicado, como la punta de un iceberg. El termino se encuentra dentro de los estudios para la paz, que han alcanzado relevancia en el mundo en las últimas décadas, principalmente por los trabajos de Galtung. Este académico dividió la violencia en tres: directa, cultural y estructural. Por lo general sólo vemos la directa que se muestra en forma de agresiones físicas como homicidios, secuestros y violaciones, pero representa tan sólo el 10% de lo que verdaderamente ocurre.

Decimos que hay violencia porque asesinan a 100 diarios (lo que vemos), pero las causas de los homicidios se encuentran en la violencia estructural, que es la peor y más dañina de las tres violencias, porque justifica y legitima la directa; representa el 90%. Se refiere al conjunto de estructuras que niegan la satisfacción de las necesidades humanas básicas, dificultando la supervivencia y el bienestar de una persona; engloba las injusticias, la desigualdad, la pobreza y la corrupción.

Es decir, si el nivel de impunidad en es del 98%, no hay empleo, los salarios son bajos, la atención médica es deficiente, no hay medicamentos, sube la canasta básica y el transporte, no hay agua, no hay acceso a la educación, violentan a mujeres por el hecho de serlo y en suma no hay condiciones dignas para subsistir (violencia estructural), es obvio que una persona va a robar, violar, secuestrar, matar y demás (violencia directa).

Quizá Sheinbaum no ahondó en el concepto porque el culpable y responsable de esta violencia, es el mismo Estado, y quién todavía lo administra, es su protector AMLO. Dice la candidata que atacará las causas de la violencia con programas de apoyo culturales y deportivos para jóvenes que los saquen de los vínculos con las bandas delictivas. Me pregunto si con las condiciones que hay en el país, podrá convencer a un joven que vaya a jugar soccer y pintar óleo, en lugar de 20 o 30 mil pesos que le pueda dar un narco. También dice que “lo importante es que nadie tenga la necesidad de migrar”, atacando las causas estructurales de la migración. En el libro de resolución de conflictos de Galtung eso “el deber ser”, Claudia no descubre el hilo negro, pero lo que omite es el proceso larguísimo que requiere, y los billones de billones de billones de pesos para arreglar una sola de esas causas estructurales.

Promete mucho: construir escuelas, hospitales y aumentar los programas sociales, pero no sé de dónde sacará el dinero para hacerlo. La deuda está en 50 puntos del PIB y se niega a hacer una reforma fiscal y sabemos que el 2025 tendremos los bolsillos vacíos. No han disminuido la pobreza extrema en el país y ahora la “doctora” pretende acabar con la violencia estructural que origina la pobreza.

De hacerlo, realmente se cumplirá la profecía de ser mejor que Dinamarca (país que tiene casi nula violencia estructural). Es una propuesta excelente, de las mejores en la historia del país, pero que nos diga cómo lo va a hacer.

