La consulta al pueblo

Presumiblemente el 21 de marzo de 2019 el próximo gobierno, ya en funciones, consultará al pueblo para la implantación de la Guardia Nacional y decidir “si se abren expedientes para procesar a los expresidentes Salinas, Zedillo, Calderón, Fox y Peña Nieto”, según se informa. Tema el de la consulta que he tratado en mis últimos artículos, siendo la segunda consulta nacional ciudadana la llevada a cabo el pasado fin de semana en Yucatán y Quintana Roo, preguntando entre otras cosas sobre la conveniencia o inconvenencia de construir el tren maya que pasará por las principales comunidades indígenas mayas de Yucatán. Lo que sucede es que el asunto es de la mayor relevancia en un gobierno democrático, y por lo mismo insisto en ello.

Ahora bien, Giovanni Sartori, verdadero maestro en la materia y al que he citado tantas veces, dice lo siguiente en La Democracia en Treinta Lecciones: “La democracia directa como tal se basa en las interacciones “cara a “cara” entre presentes, entre personas que se influyen mutuamente y que cambian de opinión escuchándose entre sí. En la democracia refrendaria eso deja de ser así, por tanto deja de haber una democracia iluminada por la discusión que precede a la decisión”.

El “cara a cara” es fundamental porque se puede o no cambiar de opinión, variarla, enriquecerla, modificarla. Tal es el juego democrático puesto que no puede haber decisión sin previa discusión. En cambio en el referéndum no hay democracia representativa sino “un instrumento que la suplanta”.

No se olvide que el referéndum es en stricto sensu un medio con el que el cuerpo electoral acepta o rechaza las leyes aprobadas por un órgano legislativo, concepto que con el tiempo ha ido variando hasta convertirse en un procedimiento por el que se someten al voto popular leyes o resoluciones políticas con carácter decisorio o consultivo; lo cual implica que se le pide al pueblo que tome una decisión que se acatará o bien que servirá como punto de referencia de otra. Y este es el punto delicado. ¿Decisión de qué, sobre qué?

Sartori, magistralmente, afirma al respecto: “para pasar de la democracia electoral… a una democracia donde el “demos” (pueblo) decide por sí mismo cada una de las cuestiones haría falta un nuevo “demos”, un pueblo que esté verdaderamente informado y sea verdaderamente competente”. Aquí la pregunta se impone: ¿qué sabe el pueblo consultado desde el punto de vista jurídico y legal, más que político, qué sabe con fundamento y razones de la conveniencia o inconveniencia de implantar la Guardia Nacional o someter a proceso a los expresidentes de que se trata? Se pretende, pienso, dar un salto enorme de la democracia horizontal -que abarca a todos- a la vertical -que abarca a pocos que mandan- con el objeto de que el pueblo esté presente en la toma de las grandes decisiones.

¿Lo estará así? ¿A costa de qué? No quiero pensar que la consulta sea un experimento democrático, porque parto de la base de la buena fe del nuevo gobierno. Sin embargo, cuidado. Oír al pueblo es siempre positivo y sano, aún esquivando la ortodoxia sartoriana, si cabe el término, o sea, la doctrina y la teoría de la ciencia política. El gran riesgo es que se caiga en la trampa de una política improvisada que satisfaciendo un anhelo noble se desvíe hacia rutas desconocidas, dándole prioridad a la acción sobre el pensamiento. Ya lo decía con profunda sabiduría Platón en boca de Sócrates: primero piensa y luego actúa. O a lo mejor y en este orden de ideas se quiere navegar para descubrir en vez de primero descubrir y ya, desde tierra firme descubierta, empezar a navegar.

