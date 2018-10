La consulta interna de Morena

La política requiere políticos que nos sujetemos a la ley para tener la autoridad para exigir a los demás que se sujeten a la ley.

- Carlos Abascal Carranza

Durante ya varios días hemos sido testigos de cómo el gobierno electo intenta darle salida al tema del Nuevo Aeropuerto haciendo malabares entre lo que ya está construido en Texcoco, la propuesta de Santa Lucía y una idea equivocada de lo que es Consulta Popular.

Para empezar la Consulta Popular es una figura de democracia directa que está inscrita en la Constitución y tiene ciertos requisitos específicos, como el hecho de que la tiene solicitar la Cámara de Diputados (por petición del Presidente, por 33% de los legisladores de cualquiera de las Cámaras o por el 2% de las firmas de los inscritos en la lista nominal de electores), la tiene que calificar la Suprema Corte, se lleva a cabo en la siguiente elección federal y se organiza por el INE. En resumen, la propuesta de consulta no es una Consulta Popular.

Además, la consulta que proponen está organizada por Morena, la metodología y los calificadores son de Morena, la pregunta fue redactada por Morena, la custodia de los levantamientos está a cargo de Morena y además todo es pagado por Morena; estamos hablando de un ejercicio partidista, no de un ejercicio legal o ciudadano.

El futuro del aeropuerto no está en manos de los ciudadanos, está en manos del Presidente electo y él está procrastinando su decisión y difuminando su responsabilidad al inventar un ejercicio de consulta entre los integrantes de su partido político.

El problema es más profundo de lo que parece porque no estamos hablando de un ejercicio de autoconocimiento sino de una decisión que afecta a todos los mexicanos y a la imagen de México frente a los inversionistas y al mundo, por eso hemos visto en los últimos días el alza del dólar y la salida de inversión extranjera de nuestro país.

La consulta propuesta por López Obrador no llegará a más del 1% de los mexicanos y no se puede tomar una decisión que se considere “del pueblo” con esas cifras. Para que una Consulta Popular legal (según la Constitución) sea vinculante tienen que participar más del 40% de los electores inscritos en la lista nominal y eso no es ni siquiera la mayoría de los mexicanos.

Es tiempo de exigir que dejen atrás las mentiras y la simulación, a la par de que el nuevo gobierno asuma su responsabilidad de decidir y de gobernar. Muy pocas personas pueden tener un criterio técnico sobre la construcción de un aeropuerto y someterlo a un concurso de popularidad al interior de un partido político no va a reflejar la mejor decisión, sino la que su líder ordene.

La responsabilidad que lleva gobernar es muy diferente a la que están acostumbrados los de Morena y ahora, para intentar salvar todas las posturas se inventaron una consulta fraudulenta que se burla de los mexicanos, a la par que diluye su responsabilidad, pero hay una verdad que es incuestionable: no se puede ser oposición y gobierno al mismo tiempo, y gobernar es asumir la responsabilidad y no burlarse de los ciudadanos con ejercicios fraudulentos de origen.

@MarkoCortes