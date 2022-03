La consulta: una trampa 

Conforme se acerca la fecha para la consulta ciudadana de revocación de mandato al Presidente de la República, queda más clara la trampa que se ha orquestado en torno a este ejercicio. Dos son los principales objetivos de esta emboscada.

1) Fractura social

El ejercicio en sí mismo es un detonante para profundizar las divisiones entre simpatizantes y críticos de López Obrador. Bien sabemos qué el Presidente es el primero en promover esta enemistad entre los mexicanos, así puede gobernar sin necesidad de rendir cuentas. La polarización que provoca todos los días, está por encima de cualquier análisis objetivo y riguroso. En tanto los ciudadanos se encuentren riñendo acerca de los dichos del Presidente, éste tiene espacio para hacer lo que quiera.

La ruptura entre los que están a favor y en contra del Presidente crece con el ejercicio de revocación de mandato, ya que genera la percepción entre sus seguidores, de que existe un grupo conspirador y malévolo dispuesto hacer lo que sea necesario para que el mandatario sea sacado del gobierno a la mala. Asimismo, entre sus oponentes, crece la incredulidad y enojo de ver a esos mexicanos que le otorgan su respaldo incondicional, a pesar de la falta de resultados en todos los rubros. Esto ocasiona que los ataques y descalificaciones entre un grupo y otro sea cada vez más difícil de detener.

También la consulta de revocación de mandato, está ocasionando que aquellos que no están de acuerdo con la forma de gobernar de AMLO, se dividan entre los que consideran que la mejor forma de demostrar su rechazo, es acudir a la consulta para votar por la revocación y por el otro lado, los que piensan que es más útil manifestar su inconformidad haciendo un vacío a la consulta, no acudiendo a las urnas para no otorgar legitimidad al resultado.

La división que se ha provocado en el grupo de opositores a López Obrador, aumenta todos los días, de tal forma que es común encontrar en las redes sociales y en editoriales de los diferentes medios de comunicación, descalificaciones llenas de adjetivos e incluso insultos al otro grupo que piensa diferente. Esto está siendo un gran triunfo para el Presidente ya que está separando a sus críticos sin que se den cuenta de la trampa.

2) Democracia deteriorada

La democracia está siendo afectada en su credibilidad con consultas ciudadanas inútiles o ilegales, tal como fue la realizada para cancelar el NAIM o la efectuada el año pasado para enjuiciar a los expresidentes. Cuando la ciudadanía observa lo inservible de estos ejercicios, deja de confiar en ellos. Mecanismos carentes de credibilidad ciudadana pueden manipularse fácilmente desde el poder.

La democracia también es socavada cuando su base legal es violada o alterada. Esto está sucediendo con la consulta ciudadana de revocación de mandato. La Ley establece que debe ser un “instrumento de participación solicitado por la ciudadanía”. En la realidad no fue la ciudadanía la que solicitó este ejercicio, fue el propio partido en el poder, Morena, quien organizo la recolección de firmas, usando métodos de coacción a través de programas sociales.

La democracia mexicana se ha construido con mucho esfuerzo. La creación del INE le ha dado legalidad y legitimidad a los resultados electorales. Goza de la confianza de la sociedad, ya que está constituido por ciudadanos y es autónomo del poder político. La revocación de mandato está siendo usada como arma para minar al INE y desacreditar su actuación. Se le recortan recursos para que no pueda ejercer su función con plenitud y luego acusarlo de negarse a cumplir la Ley. Todos los días hay ataques a la Institución o a sus dirigentes. El Presidente y Morena no ocultan su intención: desaparecer o apropiarse del INE para que deje de ser autónomo. Para no dejar dudas recientemente Mario Delgado, Presidente de Morena urgió a una Reforma Electoral y arremetió contra el Instituto y sus consejeros por “boicotear la democracia participativa”.

A pesar de que la Constitución deja claro que la consulta debe ser como una revocación de mandato por pérdida de confianza, el gobierno y Morena le dan la vuelta para que quede como una ratificación. Esta alteración de la Ley permite un mejor manejo propagandístico y deja preparado el terreno para que el Presidente use el resultado para presumir un gran respaldo y exigir apoyo a cualquier tipo de iniciativa.

El gobierno y Morena también violan la Ley y destruyen la democracia cuando hacen propaganda a favor del Presidente. Llegaron al extremo de cambiar la Ley para que los gobernantes puedan hacer promoción de la consulta, acción que afortunadamente el TRIFE frenó, sin embargo, abundan en todo el país anuncios espectaculares, boletines y panfletos con los colores del partido en donde usan los programas sociales como gancho para el voto favorable.

El garlito esta tendido, hemos sido entrampados. Sea cual sea el desenlace de este ejercicio, la sociedad pierde. En mi próxima colaboración fijaré y argumentaré mi posición personal, en la que creo, perdemos menos.





Presidente de la Academia Mexicana de Educación