LA CONSULTITIS

"Aquí nadie está loco, sólo vive una realidad distinta". - Jim Morrison

1. El exquisito encanto de consultar. AMLO tiene como bandera recoger la opinión del “pueblo”. Nadie en su sano juicio puede oponerse a que un gobernante consulte a sus gobernados, es más, resulta refrescante que se haga, máxime si tomamos en cuenta los largos años de autoritarismo y verticalismo en las decisiones oficiales. Hasta aquí nuestra coincidencia con el tabasqueño. Sin embargo, el presidente electo tiene la adicción de consultar, pero no todo. Lo esencial no lo toca y se dedica a lanzar encuestas de temas generalmente baladíes. La más reciente es acerca del nombre en español del acuerdo con EU y Canadá

2. ¿Cuál es el juego? AMLO se ha autoconstruido un perfil de un gobernante apegado a las decisiones mayoritarias. El truco es muy sencillo: busca no parecerse a sus antiguos camaradas del PRI y erigirse como algo distinto. Parece audaz y hasta transparente, pero no tanto. Por ejemplo, en el caso del aeropuerto busca emular a Houdini. Pactó con los empresarios para darles vía libre en su construcción, pero ahora se está enfrentando a un grupo que radicalmente dice no a la edificación de tal obra. Ante ello, inventa una consulta que se efectuará en 538 municipios, instalando mil 100 urnas y cuyo universo será de entre 100 mil y 500 mil personas. Hipotéticamente esa minoría decidirá el destino de millones de usuarios. Claro, como AMLO no quiere concluir aún su luna de miel con la cúpula de la burguesía, les lanza un guiño y les informa que si ellos se encargan de la totalidad de la construcción él la concesiona.

Ya tampoco de nada vale aquella máscara ecologista que enarbolo el ex Jefe de Gobierno en campaña, aquí simplemente es un asunto de táctica política. El desafío que se avecina no es cualquier incidente. Se trata, ni más ni menos, de ceder al apetito de la minoría privilegiada o rendirse al reclamo de los grupos opositores. En cualquier caso el costo político puede ser altísimo. A unos los podrá seguir apapachando y a otros los puede desalojar a macanazos. ¿Qué hará?

3. ¿En verdad le interesa consultar? Los feligreses de AMLO aplauden a rabiar las múltiples consultas, pero no se atreven a ir a lo cualitativamente importante. Por tal motivo, sugerimos, por ahora, dos propuestas que sí deberían consultarse: solicitar opinión para saber si se mantiene el alto presupuesto a las áreas punitivas del Estado y si existe acuerdo con las propuestas que hizo para integrar su gabinete. ¿Se atreverá a tomarnos la palabra?

pedropenaloza@yahoo.com/Twitter: @pedro_penaloz