La Corte en la prisión (II)

Determinar el tipo de prisión preventiva en un sistema penal le corresponde al Poder Constituyente, pues se trata de un procedimiento que restringe un derecho humano como es la libertad. Esta determinación refleja los valores colectivos, la cultura jurídica de una Nación y la percepción sobre la manera de resolver las necesidades prácticas a enfrentar.

La interpretación según la cual la prisión preventiva oficiosa es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) por ser “arbitraria”, resulta insostenible puesto que el texto de dicha Convención no impone ningún sistema específico de prisión preventiva, dejando que cada Constitución resuelva lo procedente. Además, la prohibición de “prisión arbitraria” no puede igualarse a la de prisión preventiva en tanto el régimen de esta se encuentra constitucional y legalmente regulado.

Independientemente de ello, el punto toral que ayer debía resolver la Suprema Corte respecto de la aplicación de esa forma de prisión, es si dicho Tribunal Constitucional está facultado para modificar la decisión tomada por el Constituyente sobre el tema. Esto no procede porque “la Constitución no puede ser inconstitucional, ni inconvencional”. La propia Corte ha determinado que cuando exista una restricción a un derecho humano en la Norma Suprema, esta prevalecerá incluso sobre lo dispuesto en un tratado.

Ni la voluntad de siete jueces de diversos países por muy doctos que sean, ni la combinada de los poderes ejecutivo y legislativo para suscribir un tratado, pueden estar por encima de la columna que sustenta todo el edificio constitucional: “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo”. Esta frase inscrita en el Art. 39 corresponde a la esencia de toda Constitución democrática. La voluntad soberana del pueblo expresada por el Poder Constituyente

no puede admitir el sometimiento a ninguna otra voluntad o poder, pues dejaría de ser soberana. Cualquier intento de cambiar la Constitución sin la intervención del Constituyente, implica una violación constitucional.

Además de que resulta lógicamente imposible que la Constitución sea inconstitucional, dado que no puede contradecirse a sí misma, menos puede ser inconvencional porque significaría que queda sometida a una norma de rango inferior a ella, puesto que todo tratado debe ser acorde a la Norma Suprema. Se suele aducir que de acuerdo a otro tratado, que es la Convención de Viena, hemos aceptado que el derecho interno no puede dejar sin efecto un compromiso suscrito en un tratado internacional. Aun aceptando esa premisa, si la voluntad del pueblo mexicano se expresa en un sentido distinto a lo establecido en un tratado, esta voluntad debe prevalecer por ser producto de la voluntad soberana y, en todo caso, el Estado mexicano tendría que proceder a retirarse del tratado que ya no se compadecería con el texto constitucional. Una Nación no puede quedar atada para siempre a compromisos que haya suscrito en algún momento y los tratados tienen cláusulas de salida a las que tienen facultad de acudir los Estados firmantes.

Debe precisarse que la Suprema Corte tiene la facultad de interpretar las disposiciones constitucionales, no la de reformarlas o derogarlas; y sus miembros están solemnemente comprometidos por la protesta que rinden, a “guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”. Pretender dejar de aplicarla cuando están obligados a hacerlo, traiciona ese compromiso adquirido al momento de asumir el cargo. A los Ministros les está vedado ¡mandar al diablo la Constitución! Su deber es atenerse a ella salvaguardando su vigencia y aplicación de modo que todas las demás normas jurídicas —incluidos los tratados internacionales— se ajusten a lo dispuesto en esa Norma de rango supremo como lo establece indubitablemente el artículo 133 de la misma.

En la siguiente entrega mostraré los perniciosos efectos que tendría la admisión de que la Constitución pueda declararse inconvencional. Concluyo ahora refutando la posición de quienes dicen que corresponde al Poder Judicial determinar casuísticamente la aplicación de la prisión preventiva. Ello daría la impresión de que los jueces no intervienen cuando opera la oficiosa. Eso es falso.

El juez no es ajeno a la decisión de dictar la prisión preventiva oficiosa puesto que esta debe estar precedida de un auto de vinculación a proceso en el que el juzgador ya ha verificado si existen elementos suficientes para proceder en contra del presunto responsable al que se atribuye alguno de los delitos que dan lugar a dicha prisión. Esto no proviene de la voluntad abstracta del Constituyente, ni del Fiscal, sino de la revisión judicial que precede al dictado del referido auto. Los jueces conocen las consecuencias constitucionalmente previstas para su decisión de vincular a proceso a una persona, de modo que no pueden apartarse de la Constitución, ni siquiera aquellos que juzgan al más alto nivel dentro de nuestro Máximo Tribunal.

