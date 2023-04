La creación de gobiernos de Coalición

Esta semana arrancó formalmente el proceso electoral donde Coahuila y Estado de México tienen grandes retos pero esto no solo es por el proceso electoral de este año sino por otro muchos factores que hoy en día padecemos las y los mexicanos y eso es un país que en efecto está viviendo una transformación degenerativa en todo sentido, una enorme polarización bajo palabras centrales usadas como repetición con la estrategia de memoria, como ejemplo de ellos, repetir una mentira más de 10 veces todos los días hasta que la gente crea que es verdad manteniendo a parte de la población en un estado de conformidad de lo escuchado, centrando su esperanza en la mentira continúa que utiliza el inquilino de palacio, y esto no lo digo yo, se observa al no admitir ninguna idea ajena a la central, se observa al no saber debatir con alternativas, se observa en el aumento de la pobreza en el país por que usan los programas sociales como mecanismo electorero, se observa en la persecución mediática y política a quienes piensen distinto (los cuales también son ejes de poder dictatorial), se observa en el desprecio a la igualdad de género, a los derechos humanos, a la libertad de expresión, se observa en la gravemente alterada y casi normalizada inseguridad en nuestro país ¿y se preguntan, todo esto para qué?

La búsqueda de Morena no es transformar al país es ser un partido hegemónico, es el centralismo del poder y es la suplantación de democracia a dictadura, por suerte la ciudadanía está despertando y esto no es para favorecer a ningún partido es para pedir un México progresista, que integre, que otorgue garantías y recupere el progresismo que lo caracteriza en los derechos de todas y todos, la ciudadanía quiere un México de desarrollo no una jaula de cristal como la que el obsesivo y ambicioso de Andrés Manuel ha buscado construir de este nuestro país abusando de un cargo que sin duda le ha quedado grande pues no ha dado ningún resultado valioso que atienda las necesidades de la gente.

Es por ello que coincido con muchas pláticas que he podido compartir con la gente en diversos espacios, con ciudadanas y ciudadanos que no están politizados pues ellos nos piden ya cambiar las cosas, quitar los que están, quienes los engañaron, pero hacerlo mucho mejor: con esfuerzo, responsabilidad, reconciliar a la ciudadanía para poder construir gobierno diferentes, responsables y transparentes poniendo como opción los gobiernos de coalición, reglamentarlos y hacer de ellos un espacio de resultados y de trabajo en conjunto con la ciudadanía y es ahí el tamaño del reto de este 2023 y al parecer también abrir la puerta a propuestas preparadas pero con formas diferentes de hacer política, más cercanas, humildes y de trabajo para responder con resultados.

En estos arranques podemos destacar que tenemos a Manolo Jiménez de la coalición va por México integrada por PRD-PRI-PAN en Coahuila, quien se observa entregado a hacer un proyecto, joven, preparado, padre de familia y por como recorre el territorio sin lugar a dudas lo describiría como el amigo de todos y todas, al igual que a Alejandra del Moral, una mujer preparada, valiente, que camina, escucha y construye y con altas posibilidades de ser la primer gobernadora de coalición y del Estado de México, por el contrario a su contrincante es lamentable observar la violencia que ejerce el partido de Morena ya que probablemente no acuda a ningún debate porque sus asesores y los hombres que llevan su campaña no la dejan hablar … lo cual deja mucho que desear, y por qué describo estas coaliciones, es simple, una representa la alternativa, el progresismo y la implementación de gobiernos de coalición como mecanismo ciudadano, la otra representa hegemonía, regresión y sin duda al oficialismo que no ha dado ningún resultado.

La decisión es de ustedes yo las y los invito a reflexionar su decisión y analizar las propuestas si a mi me preguntaran evidentemente mi confianza está en Manolo en Coahuila y Con Ale Del Moral en el Estado de México, y está elección, amigas y amigos es solo la antesala para comenzar el cambio que nuestra ciudad, nuestros estados y nuestro país requiere, si esta vez lo hacemos juntos y juntas intercambiando opiniones, manifestando expresiones, caminando juntas y juntos podremos derrotar la regresión autoritaria que llegó vestida de esperanza y hoy solo es el lastre que deteriora a nuestro país.

Es momento de voltear a observar nuevos perfiles que puedan garantizar trabajo, cercanía y resultados, también se requieren perfiles claros para rescatar a la Ciudad de México a quien sin duda ya lo observamos alzar la mano pero sobre todo buscar recuperar el progresismo de esta ciudad y quien hoy es el Coordinador del GPPRD en San Lázaro Luis E. Cházaro, así como también algunos otros nombres para la presidencia de la república tanto del PAN-PRI-PRD, alcaldes y alcaldesas quienes hoy conocemos como la UNACDMX y que están haciendo una gran labor, esto es solo por mencionar parte del gran reto que se construye rumbo al 24 pero esto solo se puede construir con la voz de la ciudadanía la de verdad, la que sabe que la inflación no cede y que la salud no es una prioridad, es momento, si hay de otra ¡Vamos juntas y juntos a construir gobierno de coalición, gobiernos incluyentes, integrales, de planeación, pero sobre todo de resultados ¡hoy va por todas y todos para que tengamos un nuevo amanecer progresista que nos permita recuperar a nuestro México.









Secretaria Nacional de Comunicación Política

PRD NACIONAL