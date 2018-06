La Crème de la Crème.

¡Al fin solos!



En unas cuantas horas ¡nos libraremos de espotsandeces y de oir tantas espotpromesas que después se volverán excusas! ¡Bravo, por fin!





América para los americanos

Los aficionados latinoamericanos ‘enseñando el cobre’ en el Mundial Rusia 2018 (mexicanos robando, colombianos metiendo a un estadio alcohol en binoculares falsos, brasileños haciendo que asiáticas repitan sin entender frases soeces, y el peor americano anglosajón de los últimos tiempos, el presidente de EU, Donald Trump, decidiendo separar a niños de sus padres migrantes y metiéndolos en jaulas.

¡Qué vergüenza con el mundo! ¡Van a creer que todos somos así!..





Dios los hace





Por cierto que en un momento tan delicado, y sale Melania, Primera Dama de EU, con una chamarra verde militar de la firma Zara, con un precio de 39 dólares (alrededor de $780 pesos mexicanos) y fue a un centro donde están recluidos los chiquillos.

La chamarra tiene la leyenda: “I really don’t care, do you? (En verdad no me interesa, ¿a ti?)”.

Donald dijo que era un mensaje para “los medios falsos”.

La vocera de Melania, Stephanie Grisham, dijo que no es error de sensibilidad: “Es una chamarra. No tiene un mensaje oculto”. Pero al bajar del avión se puso un blazzer color crudo con botones dorados.

¡Ay, Mel! ¡No hagas cosas buenas que parezcan malas, estás viendo el temblor y no te hincas!, ¿o fue con toda intención? Al final también reculaste…





La diferencia está en el trato





El 13 de mayo pasado, el mandatario Vladímir Putin pronunciaba su discurso en el Gran Palacio del Kremlin, otorgando las órdenes a la Gloria Parental a las familias numerosas, cuando un niño empezó a llorar.

"Necesita a su madre", señaló el presidente Vlady continuó su discurso, pero el niño volvió a llorar.

"Lo hemos asustado, pero no pasa nada, ahora se calmará”, dijo, mientras la mamá amamantaba al nene.

¿Ven como el Oso no es tan bravo como lo pintan? Si esto es en el Salón Oval, ¡vaya usted a saber qué hubiera sucedido!





Dos en uno

Bien y bonito se lució el expresidente de México, Vicente Fox.

Aprovechando el triunfo de la Selección Mexicana, mandó un saludo a los jugadores, y pidió el voto para ¡Pepe Anaya!

“El futuro es nuestro –dice en el tuit--, hay que votar por Pepe Anaya, y no por "Lopitos" (como se refiere despectivamente a AMLO).

Y continúa: “Desde la Catedral Católica de Berlín, después de México y su gran triunfo. ¡Un Tequila y un festejo en ka (sic) puerta dd (resic) Brandenburgo.

¡NO la reguemos! México nos necesita. Es por nuestros hijos¡¡¡ (resic los signos)”, termina el tuit.

Zas, ¡ni cómo ayudarlo!, más bien él está ayudando al líder de Morena, pues quien vote por ‘Pepe Anaya’, (¿o Ricardo Meade?) está anulando su voto, ¡ggggggggpues este candidato sólo existe en su mente llena de Prozac!…