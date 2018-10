La Crème de la Crème.

Con el cariño y respeto de siempre, al amigo Carlos Olmos





Consultitis aguda

Ahora que el presidente electo AMLO lanza encuestas hasta en las redes sociales, esta columna le sugiere que elabore una consulta sobre si corre o no a César Yáñez, quien ha sido su vocero desde hace más de 25 años, pero que, con su boda publicada en la revista Hola, hizorevivir un estereotipo de los políticos que tanto rechazó el electorado el pasado 1º de julio…





Pensamiento sospechosista

Que el reciente descubrimiento de Pemex de dos nuevos yacimientos con los que podrá aumentar su producción diaria de petróleo en 90 mil barriles, más los 4 yacimientos recién hallados en el sureste tiene un tufillo ''a año de Hidalgo'' fallido"…





Amapola, lindísima amapola

Al inaugurar un cuartel en Guerrero, dijo el todavía titular de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos: “Ya está en la mesa” la propuesta de la legalización del cultivo de la amapola para fines medicinales”.

Es decir, cultivada legalmente, los campesinos ya no van a vender la mapola a los narcos, sino al gobierno, para que éste sea el encargado de fijar los requisitos y otorgar los permisos para su consumo.

¡No cabe duda que esta es la gran oportunidad de desarrollo económico para esas comunidades!

¡Y pensar que en los sexenios anteriores esto no se hubiera pronunciado ni en sueños!





Aprendan, mexicanos gandallas

Una semana después del terremoto de magnitud 7.5 y el tsunami que golpearon la isla de Célebes, en Indonesia, 31 menores que quedaron atrapados bajo los escombros, fueron hallados con vida.

Los niños fueron encontrados bajo los restos de dos diferentes colegios, según informó la agencia de rescates Barsanas.

Qué bueno que por allá no existen las 'MónicasGarcía' que edifiquen su casa arriba del colegio, ni una niña imaginaria como Frida Sofía…





¿Chorreada? ¡Never!

En su gira por África, la Primera Dama estadounidense, Melania Trump, dijo tener voz y voto frente a Trump, al que incluso le ha pedido que deje su teléfono.

"No siempre estoy de acuerdo con lo que tuitea (Donald) y se lo digo. Le doy mi opinión y mi consejo sinceros. A veces me escucha y a veces no. Pero tengo mi propia voz y mis opiniones"..

¡Eso! ¡Qué bueno que saque la casta y no diga a todo ''yes, very well!'', o que permitiera que la llamaran a chiflidos, como a Martita Sahagún…





Más vale tarde que nunca

Las alcaldías de Benito Juárez e Iztacalco informaron que se suspenderán todos los trámites para nuevas obras, hasta que se revisen todas las construcciones que están en proceso. También se demolerán los pisos adicionales que diversos desarrollos inmobiliarios construyen de manera irregular.

Como siempre, después del niño ahogado, tapando el pozo. ¡Pues que se haga extensivo al resto de las alcaldías!, no hay que olvidar que estamos en una zona lacustre...'





