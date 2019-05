La Crème de la Crème

Eeeee…¡pregunta!

¿Y hasta cuándo Cuernavaca va a seguir siendo ‘la ciudad de la eterna balacera’?

Con todo y Garbancera

· Las marchas fifís celebradas en diferentes partes del país, nos recordaron el mural realizado por el maestro Diego Rivera en 1947, ‘’Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central’’.

· Con tan ilustres personajes como Vicente Fox exigiendo la renuncia de AMLO, Felipe Calderón Hinojosa marchando y pidiendo que se unieran a su partido político, el extitular de Turismo, Enrique De la Madrid Hurtado y el excandidato presidencial del PANAL, Gabriel Quadri, preocupados que porque en la denominada “Marcha del Silencio” hubiera “tanto descontento”, un empresario que marchó con todo y su guarura, y otro más que tachó de descerebrados a 30 millones de votantes, ¡mejor quedarse en casa!

· Puntualizando

· Por cierto que, el empresario y sus acompañantes que llevaban la manta: “Peje…los que tenemos cerebro no votamos por ti. No te burles? (sic)”, corrigió más tarde:

· “Sí tienen (cerebro), pero lo tienen muy chiquito”.

No corrigió que no sabe utilizar los signos de puntuación, pero tristemente reiteró que en México no hay racismo, ¡pero sí un clasismo repugnante!, y claro, que el tamaño sí importa…

Mejor ocúpese

Otro participante en la ‘numerosa’ marcha, Javier Lozano, compartió una imagen falsa para hacerla pasar que fue un éxito…

Hasta cronista falso, mejor que se vaya preocupando con la pejepromesa los deudos de Pasta de Conchos, a ver si no le aplican aquello de “coopelas o cuello”…





Muerde la mano

PepsiCo México anunció un plan de inversión de 4 mil millones de dólares en el país entre 2019 y 2020 que estima generar 3 mil nuevos empleos, e incluye la creación de una nueva planta en Guanajuato.

La unidad, para la que se prevén destinar 109 millones de dólares, será la primera en 20 años que abre la compañía en el país.

¡Bien!, Fox puede pedir chamba y entretenerse…contratado por la competencia de la empresa donde fue gerente, dejará de estar chin…do al país y a quien le dio seguridad sin merecerla…(¿quién puede estar interesado en dañar a un demente?)

¡Qué trinches cómodos!

El Gobierno del Presidente Donald Trump puede obligar a los solicitantes de asilo a esperar en México a que se programen sus audiencias judiciales, mientras que la medida es impugnada en tribunales, dijo una corte federal de apelaciones. Y México, al igual que el arriba mencionado, se pregunta con desesperación y hartazgo: ¿y yo por qué?





Calláte, ché

Dijo el cantante Vicente Fernández se negó a un trasplante de hígado en Houston, por temor a que el donador fuera "homosexual o drogadicto...”

Auch. Perdónenlo, no sabe lo que hace y dice, él sólo quiere su cocol…





¿Daltonismo o ignorancia?