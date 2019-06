La Crème de la Crème

Bienvenido

Bye primavera, ¡hola verano!!





¿Inocente?

El exrector de la UNAM, José Narro dejó la contienda electoral para dirigir el PRI, y hasta renunció a ese instituto político.

Que porque ‘interviene el gobierno en la elección del dirigente’, que es ‘una farsa’ la elección de dirigente, que ‘hay trampas’…

¿Pues qué le extraña?, si árbol que nace torcido, nunca su endereza…¿o comprendió don Pepe que, Por mi Raza no habla el PRI?





Pecata Minuta





Hace unos días que Trump visitó a la reina Isabel II, escribió erróneamente que vería ‘al Prince of Whales’.

¡O sea, al Príncipe de las Ballenas!, ¿o quiso escribir ‘Prince of Wales’, que significa príncipe de Gales, título nobiliario de Carlos, el hijo de la reina de Inglaterra?

Claro, Donald se fue con la finta de que ‘la h es muda’, pero el que debería ser mudo es él…





Qué poca probeta

El símbolo erigido en memoria de los niños de la Guardería ABC, sus zapatitos, fue ultrajado.

Como dichas réplicas son de bronce, los rateros decidieron llevarse unas para la colección.

Seguramente estos no tienen a quién festejar el 10 de mayo, ¡son de probeta, donde se mezclan los peores elementos químicos y escatológicos, ¡huácala!

¡Reaccionen!

Pese a incentivos fiscales, las empresas no contratan a personas discapacitadas. Apenas sólo 30% de las personas con discapacidad logra obtener empleo

Por eso, organizaciones civiles y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), piden a los empresarios solidarizarse con las Personas con Discapacidad

Por lo que se ve, la deshumanización es tan grande, que se cree que ‘la discapacidad disminuye la productividad’. Y esta creencia es más falsa que un discurso político…





¡Obvi! (millenials dixit)

Dicen que ‘’no hay delito que perseguir’’ en el caso Peña Nieto-Odebrecht.

¡Claro¡, y no, no es porque Quique haya dado ‘penita’ ajena al verlo bailar tan feíto y se hayan compadecido de él, sino porque, no hay y no habrá delito, dado que EPN no firmó nada…

Pues, ¿qué esperaban? ¡si el preciso nunca firma nada y sólo reparte el pastel entre quienes firman, que son a los que les cae la bronca!..

Recordando a Cortés

Parafraseando aquella linda canción del señorazo Alberto Cortés, “mi árbol y yo”, el presidente Bukele cantará así: ‘el peje y yo lo sembramos, en el límite del patio donde termina México, siendo yo apenas un novato en la presidencia, y el peje, un ‘viejo lobo de mar’…





¡Fiu, menos mal!

El presidente AMLO propuso este viernes una reunión con su homólogo de EU, Donald Trump, después del 7 de septiembre, día en el que vence el plazo del acuerdo para disminuir la migración. Ayer, Trump dijo que sí se reuniría con el tabasqueño. “Sí, lo haría. Me cae bien”, aseguró.

¡Pues qué bueno que le cae bien! ¡Si no fuera así...!