La Crème de la Crème

Palabras poderosas

Con motivo del Día de la Sobriedad, que se celebra cada 11 de septiembre en Rusia desde 1913, un grupo de sacerdotes ortodoxos arrojaron desde un avión, 80 litros agua bendita a la ciudad de Tver, región de 400 mil habitantes, situada entre Moscú y San Petersburgo.

Esto lo hacen desde 2006 que para salvar a los vecinos “de la borrachera y la fornicación".

¡Mejor deberían ir por los cielos con un megáfono, repitiendo ‘fuchi, guácal a todos los consumidores de vodka y a quienes no pasan el alcoholímetro’! Tal vez

les funcione más…

Cartas sin razón

Chayito Robles pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que se respete su debido proceso, que su juicio sea justo, pues.

Pues si cree que por los buenos tiempos --cuando hasta las manos metían por ella al fuego--, va a librarse del peso de la ley y hacer efecto el ‘no te preocupes, Rosario’...

Eso le pasa por ‘andar vendiendo caro su amor’…

Quién será?

Sobre los sigilosos ataques con drones a las instalaciones petroleras de Arabia Saudita, no hay que olvidar que existe ‘la mano que mece la cuna’, que sólo ve los intereses de su industria de guerra…

Payahippie

Ya se han burlado hasta el infinito de Quique Peña y su novia Tania Ruiz, cenando en un restaurante en Nueva York, disfrazados de jipitecas.

Sólo podemos decir: ¡ternurita, peace & love!, Quique sí que es ‘feliz, feliz, feliz’!…, mientras nosotros seguimos pagando las facturas de su frivolidad, deshonestidad, corruptelas, etc, etc.

Lo bueno

EPN dice que aprovechó su visita a NY, para perfeccionar su inglés a través de un curso.

Ya para qué, los osotes ya nos los hizo pasar el sexenio pasado…, aunque bueno, cuando le pregunten ‘which books have marked your life?, podrá contestar con firmeza, que ‘three’…

No mouse!

Al que no le está yendo nada bien con los disfraces, es a Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, Una foto del pasado puede truncar su reelección.

La revista Time publicó una foto del anuario 2001 de una escuela fifí de Vancouver, que muestra a Trudeau con la cara pintada de negro en una fiesta de disfraces. Trudeau, entonces profesor de 29 años, está disfrazado de Aladino.

Pero eso de andar de "blackface" (persona blanca que se pinta de negro para ser de color) se considera por allá, un insulto racista. Ya se disculpó y dijo que fue ‘algo tonto’.

"Estoy enojado conmigo, decepcionado de mí mismo", expresó Trudy.

¡Bájenle! Que tire la primera piedra quien no tenga errores de juventud…

Apoyo total

Ayer viernes hubo en más de cien países, marchas contra el cambio climático, que dejaron en claro que, no es Leo, no es Greta, no es Gore, ¡tenemos que ser to-dos!