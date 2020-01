La créme de la créme

¿Allí empezó?

Vaya forma de iniciar hoy el Año Nuevo chino, el Año de la rata con la presencia del coronavirus.

Pareciera que todo inició en el Castillo de Windsor, con la salida de los Duques de Sussex, quienes prefirieron alejarse del control de la Corona británica, e irse a conducir su auto del lado izquierdo, lo que me hace sentir --dijo Meghan Markle-- “feliz y relajada”. No comments…

ALFA Y OMEGA

Además de uno que otro acuerdo comercial ‘exprés’ entre varios países, el hombre de 73 años y la joven de 17, fueron los asistentes más polémicos al Foro Económico Mundial en Suiza.

El presidente de Donald Trump condenó a "profetas de la fatalidad" y rechazó las "predicciones del apocalipsis".

Por su parte, la activista sueca Greta Thunberg, criticó las palabras “de la élite de Davos. Nos dicen 'No sean pesimistas' y, luego, silencio. Palabras vacías que dan la impresión de que hacen lo suficiente y nada”, acusó.

Tales frases hubieran encendido los ánimos de los asistentes, pero los protagonistas ni siquiera cruzaron miradas. Cada uno lanzó tales palabras en diferentes momentos –a la hora que les correspondió dar sudiscurso—y ni hicieron alusión uno del otro…

Bueno, después de tan ‘fuertes’ comentarios y definiciones que a la madre natura no la llevan a nada, y en sí, le valen ‘un carajo’ (Peje dixit), exige acción urgentísima y no palabras, o, triste e inevitablemente, Greta, los nietos de Mr. Trump y la humanidad entera, pagarán las consecuencias y no habrá vuelta atrás, sin fatalismos…

QUÉ TIEMPOS AQUELLOS…

Por cierto, esta reunión número 50 del Foro de Davos, lució menos blanca y más verde (por la aquello de la promesa de plantar ‘millas de millones de árboles para salvar el planeta’, pero, mucho más desangelada y con escasa asistencia que en años anteriores. En esta ocasión, asistieron al Foro sólo dos presidentes latinoamericanos (Iván Duque de Colombia y Lenín Moreno de Ecuador), y hubo, mucho menos, todos los funcionarios, empresarios, periodistas e ‘invitados’ de mandatarios que iban (como le hacían los de México)

MILLONARIO NIPÓN

El japonés Yusaku Maezawa, de 44 años, con tres hijos y multimillonario, ha iniciado una campaña para encontrar una novia que lo acompañe en su futuro vuelo espacial alrededor de la Luna, en el cohete espacial de SpaceX, porque, dijo, ‘le pesa la soledad’.

La búsqueda de una acompañante ideal se ha convertido en un show de televisión para un servicio en streaming en internet.

Maezawa, que recientemente anunció la ruptura de la relación que mantenía con una actriz japonesa, acepta propuestas de «solteras de 20 años» que quieran disfrutar de la vida al máximo. Pues a esa edad que pone de requisito, en realidad no necesita una que te lleven a la luna, con que te la bajen es más que suficiente, pues como dice Carlos Gardel, ‘20 años no es nada’…