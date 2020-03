La Crème de la Crème

El inagotable ingenio del ser humano

‘De Iztapalapa para el mundo’, una panadería creó la “Conchavirus”. Está elaborada con glasé rojo, pasta para pan y hasta con las protuberancias tal y como las fotos microscópicas presentan a dicho virus.

Por otro lado, un restaurante en Vietman, creó una hamburguesa con la famosa forma del virus COVID-19, y la llamó "Coronaburger".

-Utilizamos los mismos ingredientes que otras hamburguesas, pero para hacer el color verde del pan de esta, agregamos algunos ingredientes naturales, como las hojas de katuk", explicó Hoang Tung, crador de la coronaburguer.

No cabe duda que hasta de los peores momentos, el ser humano es capaz de sacar lo mejor de lo peor… Sólo falta que el expresidente más tuitero de México, Felipe Calderón, para estar acorde a sus usos y costumbres, produzca la ‘Caguamavirus’…

Perlas declarativas

-Era 1988 cuando el esposo de la reina Isabel II, el duque Felipe de Edimburgo, lanzó un profético comentario:

“En caso de que me pudiera reencarnar, me gustaría hacerlo como un virus mortal, para ayudar a resolver el problema del hacinamiento"…

-La cantante Madonna a gradeció al coronavirus por "hacernos todos iguales". Al COVID-19, no le importa cuán rico, famoso, gracioso inteligente seas, dónde vivas, cuántos años tengas. Es el gran ecualizador y lo que es terrible es lo que tiene de bueno. Si el barco se hunde, nos hundiremos todos juntos", expresó.

-Para el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, hay más probabilidades de contagio de coronavirus entre los ricos que entre los pobres, pues estos son, ‘inmunes’ al COVID-19. ‘’La vacuna contra el COVID-19 es un plato de mole con guajolote’’, decía en días pasados...

-Para el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el coronavirus es sólo una "gripecita". “A los brasileños no les pega; pueden sumergirse en una alcantarilla y no les pasa nada”

Así, todos ellos desaprovecharon la oportunidad de quedarse callados…

¿Será por eso?

El gobierno de Venezuela ya ha reportado 107 casos de coronavirus en aquel país. El día de ayer viernes, su primer muerto por esta pandemia, un hombre de 47 años con una condición preexistente en el pulmón.

¿Querrá Donald Trump detener a Maduro para que le diga cómo le ha hecho respecto al COVID-19?

Sopa de su propio chocolate

Un grupo de mexicanos protestó para impedir la entrada de estadounidenses desde Arizona, temiendo que continúe en su estado la peligrosa propagación del coronavirus.

“Quédate en casa” y “Exigimos el cierre de la frontera”, se leía en algunos letreros que sostenían las personas que bloquearon temporalmente la garita de Nogales, la principal entrada desde Arizona hacia México, según un reporte de El Diario de Sonora.

No cabe duda que no hay alumno q no supere al maestro. A ver cómo funciona la Mexican Border Patrol…