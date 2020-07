La créme de la créme

Puerta giratoria

El caso de doña María Eva Ortiz, madre de José Antonio Yépez, «El Marro», considerada operadora financiera de conocido Cartel, que quedó libre al exhibirse en la audiencia judicial que su captura ocurrió ‘’sin orden de cateo’’.

O el caso de “El Mochomo”, presunto líder de Guerreros Unidos, ligado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que fue detenido y luego, gracias al soborno a una jueza federal, liberado.

Y así infinidad de casos ‘torcidos.., de ahí urge se revisen las fallas judiciales, porque tienen ¡cada ‘metida de pata’ en las detenciones!, o de plano muchos lo hacen de manera intencional, obedeciendo la sentencia de, " o plata o plomo"...

Esto es ‘surrealismo puro’, acusó el presidente AMLO ayer en la mañanera, “Kafka es costumbrista, las series de Netflix son aburridas con estas cosas que pasan aquí…”

Naturaleza sabia

Luego de recorrer más de 7 mil 500 kilómetros, las arenas del Sahara llegaron al continente americano.

Aunque el 30% de las bacterias de ese polvo transmite infecciones a plantas, animales o personas, también trae cosas positivas: reduce la probabilidad de tormentas eléctricas y lluvias fuertes, inhibe la formación de huracanes, y entre lo que arrastran los vientos africanos, trae fósforo, nutriente esencial para la selva amazónica y al fitoplancton de los océanos.

Así, un ejemplo más de que, no es una ‘desgracia’ que nos llegue cada año esa arena, sino algo que ‘cae como anillo al dedo’, (dijera YSQ) a algunos… Claro, también en este caso habrá detractores que digan lo contrario...

Enemigo ''claro''

Por cierto que el secretario de Salud de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, confundió la arena del Sahara con un turista extranjero al responder a un reportero:

‘’eso (el fenómeno natural) no vulnera a Chiapas porque tenemos el gran filtro del aeropuerto, allí donde todos pasamos’’, respondió.

El comunicador le aclaró que preguntaba sobre la arena del Sahara, y el funcionario respondió:

“Ah, okey, la arena…, sin ningún problema, todo lo que llega es objeto de vigilancia epidemiológica y de estudios de laboratorio, tenemos todo un contexto para proteger a la población’’.

Que no contestó en automático... Chema no rebuzna porque no se sabe la tonada...

¿Y el tacto , apá?

Hablando de contestaciones desafortunadas, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller respondió a un tuit que le cuestionaba su atención a los niños con cáncer.

-No soy doctora, tal vez usted sí…, refutó la esposa del presidente de México AMLO. Luego se disculpó ante la controversia.

¿Hasta cuándo entenderemos que la esposa del presidente no es, ni funcionaria pública ni primera dama? ¿Acaso la gaviota solucionó algo por sólo retratarse con niños con cáncer? Lo que sí es que faltó tacto a ambas partes...

Adivinanza

¿En qué se parece el Papa Jorge Bergoglio a nuestros dos López?

En que Ninguno de los tres predica con el ejemplo al no usar cubrebocas...