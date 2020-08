La créme de la créme

Ah, qué Bab..aros!

Resulta que, además de que se ha registrado un nuevo brote de covid19, en Alemania surgió un problemón en la entrega de los resultados de 44 mil pruebas de Sarscov2, aplicadas en autopistas, aeropuertos y estaciones de tren.

La cosa estuvo así: Las autoridades de Baviera tuvieron un par de fallas en la transcripción y entrega de los resultados de estos test —donde 900 personas dieron positivo a COVID. El problema es que. las autoridades sanitarias tardaron en entregar estos resultados y perdieron el rastro de las personas contagias de coronavirus, y no se sabe a quienes corresponden los positivos.

¡Hasta al mejor cocinero, aunque sea Primer Mundo, se le va un ajo sin pelar!, porque ahora, o repiten las pruebas o las asignan ‘de tín marín…’





De Santa Martha para el mundo

Que a la carta que la ex secretaria de Sedesol escribió en su cuenta de Tuiter –justo al año de estar presa--, es (casi) un poema. Un fragmento de esta: ‘’Estoy aquí porque me llamo Rosario Robles. También porque soy mujer… Quieren borrar una vida entera de lucha por mejorar nuestro país y por abrir espacios y pelear por los derechos de las mujeres.’’ Sólo le faltó que le hubiera puesto de fondo musical la canción ‘Mudanzas’, interpretada por Lupita D’alessio. ¿Querrá Chayito que su nombre aparezca en letras de oro en la Cámara de Diputados? A ver si no dice que fue, ‘sistemáticamente intimidada, presionada e instrumentalizada’, como dijo Emilio (L). Pero si así fue, seguramente fue obra de Carlos (A)…

Puente de Luz

Brasil construyó un puente para monos en peligro de extinción. Dicho puente une partes de la selva sobre una carretera interestatal en Silva Jardim, estado de Río de Janeiro, en Brasil.

¡Bien por los cariocas! Nomás faltaba que aquí se hubiera construido ‘un puente para camellos’ en tiempos de ‘Calde-ron’, tan inútil y costoso para el pueblo como la Estela de Luz, pero tan útil para llenarle el bolsillo al arriba mencionado y secuaces.





Mal y de malas

‘’Me cayó el COVID’’, anunció la novia del expresidente Enrique Peña, Tania Ruiz, en su Instagram. Y reflexionan: el expresidente está salado, se le muere su primera esposa, la Gaviota vuela al terminar la telenovela del sexenio pasado, Lozano, cantando mejor que Pavarotti, su disfraz hippie disfuncional, y ahora la novia… Ya sólo falta que un perro lo m..uerda… cuando Dios da, hasta los costales presta…

Al menos

Si bien la pandemia de Covid-19 ha traído terribles consecuencias a nivel mundial, pero puede resaltarse algo muy positivo: la caza furtiva de rinocerontes disminuyó a la mitad. De acuerdo con la ministra de Medioambiente de Sudáfrica, Barbara Thomson, el número de rinocerontes que fueron cazados en los primeros seis meses de 2020 fue de 166, contra los 316 en el mismo periodo del 2019.

A la abada –rinos-, sí que les cayó como ‘anillo al dedo’ la pandemia!