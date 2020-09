La créme de la créme

Coincidencias de la vida

El pasado miércoles, la OMS incluyó al expresidente Ernesto Zedillo en panel para evaluar una respuesta ante el Covid-19. Zedillo, como especialista económico, junto con otros 12 invitados a dicho panel, quienes determinarán cómo se puede enfrentar la crisis con lo menos posible y al mismo tiempo, se genera crecimiento económico. Lo que son las cosas. Justo el día en que, el Estado, en voz del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, ofreció disculpas por su responsabilidad en la masacre de Acteal (Chenalhó, Chiapas), perpetrada el 22 de diciembre de 1997, con saldo de 45 muertos y 26 heridos. ¿Se habrá quedado con la idea de que él sí dio ‘bienestar para la familia’, como decía su lema de campaña? Porque, para estas familias chiapanecas…

Rompió récord

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, dio su informe de gobierno de dos años y se volvió ‘tendencia’, pues se tardó ¡solo dos minutos! Ardern habló de los logros de su administración: la creación de empleos, medio ambiente, reducción de sueldo, y la reparación de hospitales, entre otros. Pues, sólo le faltó hablar de los Garcías Luna…

¿No fue a clase ese día?

El mosaico del águila juarista colocado en el edificio del Gobierno de la Ciudad de México, parte de los festejos patrios, fue motivo de críticas en redes sociales, entre ellas la del ex presidente Felipe Calderón, quien escribió que se viola la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno nacionales.

Y así comentó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum: ‘’el águila juarista es parte de nuestra historia nacional. Yo creo que hay mucha ignorancia del ex presidente, la verdad, con todo respeto. No sé, a lo mejor no ha visto los (actuales) billetes de 20 pesos con la imagen de (Benito) Juárez y el águila juarista o no conoce parte de la historia de México, expresó la mandataria, al señalar que nadie ha dicho nada sobre la colocación de la estatua de Leona Vicario, cuando nunca se había hecho.

Bueno, es que seguramente, a las manos de Feli nunca han llegado billetes de tan baja denominación, él, puro billete grande, verdes y recién sanitizados…

Comparación

Familiares de las 52 personas que perecieron en el incendio del Casino Royale, en Monterrey, Nuevo León, el 25 de agosto de 2011, se reunieron en ese lugar para recordar a sus seres queridos y pedir que se construya un monumento a las víctimas. los dueños del inmueble, que fue atacado por el crimen organizado, pretenden demolerlo.

a este ritmo, en el país se van a multiplicar los monumentos a las víctimas de los crímenes de estado, de la delincuencia, feminicidios, infanticidios…, y si egipto tiene la ciudad de los muertos, la necrópolis más antigua del mundo musulmán, aquí tendremos el ‘país de los muertos’…









