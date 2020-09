La créme de la créme

Sucesos que dejaron huella

Ayer 11 de septiembre, se conmemoraron 47 años del asesinato del presidente Salvador Allende, y 19 años de la caída de las Torres Gemelas en Nueva York

¡Qué tiempos aquellos!

Ahora que el INE pide al presidente AMLO bajar su promocional en el que cita al papa Francisco, pues considera que, ‘viola la laicidad’, nos vienen a la mente ‘violaciones’ que fueron desde, ’lo dejo con su grey’’--como si en México sólo hubiera católicos--, invitaciones a Los Pinos a oficiar una misa para la mamá de cierto exmandatario, invitaciones a Palacio Nacional, o el colmo, cuando Vicente Fox se hincó y besó el anillo papal… Ah, pero eran otros tiempos, donde la laicidad se hizo para los bueyes de mi compadre..

Position yourself, lady (ubíquese)

Por cierto que, recordando ayeres, también vino a nuestra mente Melanija Knavs, First Lady of USA, quien ahora que fue la pasarela para echarle porras a su (torpe)deado marido, Donald Trump, Melania recordó que, como creció en Eslovenia, bajo gobierno comunista, soñaba con viajar a “America” para trabajar en la industria de la moda, y que logró su “sueño americano” al naturalizarse, y que ahora, es un honor servir a este país como primera dama.

Ejem, habrá que sugerirle a la First Lady que vaya a un concierto de los Tigres del Norte, y pare oreja cuando canten ‘America’: ‘el que nace en Europa es Europeo, Y el que nace en el África, Africano, Yo he nacido en América y no veo por qué yo no he de ser Americano. América es todo el continente..’

¡Lástima, Margaritaaa!

Finalmente, México Libre no obtuvo su registro como partido político. Lo que no se entiende es, ¿por qué la dupla Calderón Zavala quiere seguir viviendo a costa del erario? Si ya con la Estela de Luz (o Suavicrema de la Ignominia) tienen para dar y prestar. Sólo esperemos que el Trife no juegue chueco…

Otra opción

El pasado miércoles se llevó a cabo un encuentro en la CDMX, en donde la mayoría de las senadoras y senadores de Morena, dieron espaldarazo a Mario Delgado Carrillo, para que sea el próximo dirigente nacional de este partido.

Consideraron que es la mejor propuesta para consolidar la 4T, dada su larga y prolífica trayectoria política y legislativa.

Pues buen trabajo va a tener de llegar a la presidencia del partido, porque ‘sí y sólo sí’ logra la unidad en el partido.

Qué historia, qué historia

La Consulta popular para enjuiciar a expresidentes, va. Pero está como cuando la elección presidencial de Miguel de la Madrid (él era el único candidato)... Luego entonces, el resultado está más cantado que ‘Las Mañanitas’, con Pedro Infante...