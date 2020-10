La Crème de la Crème

Chitón…





Hace unos días, la actriz Jane Fonda calificó al coronavirus como ‘’un’regalo de Dios’’, porque permitió a los estadounidenses ver que el presidente Donald Trump no está ayudando a la clase trabajadora.

"Somos personas que pueden ayudar a determinar qué camino tomará la humanidad. Qué gran regalo, qué tremenda oportunidad, tenemos mucha suerte, sólo tenemos que usarlo con cada gramo de inteligencia y coraje y con los medios que tenemos. "Creo que el Covid es un regalo de Dios para la izquierda", expresó la actriz en un video.

¡Cáallese señora! (shut up, my lady!), al rato la pueden malinterpretar como aquel que dijo que, la covid-19 nos cayó ‘’como anillo al dedo’, y va a ser difícil que se quite ese estigma…





Mala leche ¡no!





Cuesta más de 26 mil pesos el kilo el queso más caro del mundo. En una granja en la reserva natural de Zasavica, al oeste de Belgrado, se está produce el queso que se ha ganado este título. Con un costo de mil 260 euros por kilo (26 mil 310 pesos mexicanos), este queso requiere de 25 litros de leche de burra para ser elaborado, y teniendo en cuenta que una burra solamente da 20 litros por año (la misma cantidad que una vaca lechera produce al día), es todo un suceso obtenerlo.

Con que nunca vaya a ser como los quesos de plástico de los que se han estado vendiendo en nuestro país, engañando de que está ‘elaborado con leche auténtica’. Ajá…





México ¡libre y querido!





Por 4 votos contra 3, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la decisión del INE de negarle al México Libre el registro como partido político. Así, la organización, encabezada por Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón, no aparecerá en las boletas de los comicios del próximo año.

Después de esta sentencia, ‘alguien ‘no la ha dejado llegar’… Desde luego nos referimos a la cruda realidad..

¿Tú también, Bruto?

Dicen: si el jacal humea, hay fuego adentro. ¡imagínense con cien fuegos cómo quedó este pobre jacal, si los que se encargaban de apagarlo le echaban cien litros de huachicol…

Por cierto que, Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Sedena) durante el sexenio de EPN, acusado ahora de narcotráfico, es apodado “El Padrino” por autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Zas, con tal denominación, Mario Puzo y Don Corleone, ¡se quedan corto!

Y como dijera el Peje, con esto que pasa en el país, ‘’las series de Netflix son fresas y aburridas’’…