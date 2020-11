La créme de la créme

Y la mano de Dios recogió a Maradona, Flor Silvestre y al dr Mireles. QEPD

¡Tendrá otros datos!





El cofundador de Microsoft Bill Gates, estimó en un primer podcast --serán varios--, que la próxima pandemia en afectar al mundo puede estar bastante cerca. "Si nos va bien, llegará dentro de 20 años, pero tenemos que asumir que podría llegar dentro de tres años", dijo. Lo que sí, previno ‘’tendrá un efecto menos destructivo que la COVID-19… Nuestras herramientas de pruebas serán mucho mejor. No seremos tan estúpidos en esa ocasión", agregó.

Um. No salimos de esta y ya mr. Gates augura otra… ¿Nos sabe algo o habla al tanteo? Esperemos que la humanidad no tropiece con la misma piedra, y no abra estadios, haga fiestas multitudinarias... O sea, como él dice, ¡ojalá no seamos tan estúpidos!

¡Vaya aviso demoledor!

Suecia pierde la fe en su polémica estrategia contra el coronavirus (vida normal de la población y no confinamientos). La nación nórdica advierte al mundo: ‘’no hay señales de que la 'inmunidad de rebaño' contenga la pandemia’’, La preocupación sueca sobre la capacidad del sistema sanitario es casi generalizada.

¡Arghhh! Y el gobernador Alfaro que parece promotor de la inmunidad de rebaño…Mejor que no se sienta epidemiólogo y en sus ratos libres, que deje de estar grillando y soñando con ser ‘Presidente de la Hermana República de Jalisco’. Que lea (aunque no entienda) este tipo de información …

Cantar y pagar

Ahora que están en el top ten los Niños Corr..Cantores del Neoliberalismo, se les debe exigir a estos, a sus secuaces y a los que delaten, que se caigan cadáver con la lanísima robada… ¡Ahora o nunca, señor Gertz!

Se creyeron en CDMX…

Esta semana, policías franceses desalojaron a indocumentados afganos, somalíes y etíopes que instalaron tiendas de campaña en la Plaza de la República, en pleno centro de París: con uso excesivo de la fuerza, alzaron carpas con los migrantes adentro y las sacudieron para que los ocupantes cayeran al suelo, donde los patearon y golpearon con sus bastones, según Médicos Sin Fronteras en Francia. Una noche anterior, gas lacrimógeno y granadas aturdidoras para desmantelar dicho campamento.

¡Violencia excesiva! Y los migrantes han de haber creído que estaban en CDMX, donde se permite ¡cada desfiguro! Los ha de haber asesorado M. Gilbegtó Lozanó, aunque allá en ‘la ciudad luz’, en lugar del viento, los polis les dieron en la mera mère…

¡Hay qu’ir!





La empresa American Marihuana publicó una vacante de empleo para quien esté interesado en probar y reseñar productos de cannabis, con un sueldo de 58 mil pesos mensuales. Al catador se la harán llegar cada mes, diversos productos para su consumo, que deberán ser reseñados para un público general con un amplio conocimiento de causa.

Interesados, ¡a guardar sana distacia!, ¡aunque seguramente la fila llegue del río Bravo al Suchiate!