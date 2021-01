La créme de la créme

Por Eva Makívar





Ayer, el Rey del Rock, Elvis Presley, hubiera cumplido 86 años

¡Hola a todos nuestros lectores! 2021 inicia (para no variar), sorprendiéndonos:

Y tú que te creías, el rey de todo el mundo

Después de ver los nunca imaginados sucesos en Washington (toma del Capitolio –con todo y un búfalo—, toque de queda, censura de las redes sociales (estilo Torquemada) al todavía presidente Donald Trump--, que fueron dignos de una ‘’república bananera’’ –como ellos despectivamente nos han llamado--, no nos resta más que aceptar que, el ‘’nunca’’, no existe…

‘Es un honor…’

Y luego del desmad… que dejó 5 muertos, a mr. Trump no le quedó de otra y, prometió que la transición de gobierno será ‘ordenada y en paz’. “Ser su presidente ha sido el honor de mi vida”, afirmó el magnate, y dice estar indignado por ‘’la violencia, la anarquía y el caos´´.

¿No que no tronabas, little pistol? Pero faltan 11 días…

¡Sigan el ejemplo!

El fallecido Rey del pop convirtió su rancho Neverland en una mansión temática de cuento de hadas, con ferrocarril de juguete, noria y orangutanes. Allí escribió algunos de sus principales éxitos. Pero Neverland también fue el lugar infame de supuestos abusos sexuales cometidos por Jackson, quien invitaba a los niños a visitarlo y a dormir con él, de acuerdo con acusaciones en su contra. El rancho costaba 100 millones de dólares, pero fue vendido en 22 millones de dólares.

¡Pues deberían hacer lo mismo aquí con el avión presidencial de EPN que nadie quiere comprar! Total, ¡de lo perdido, lo que aparezca!

Navidad en las montañas

Muy criticada por mantener abiertas sus estaciones de esquí, Suiza inició este año con un problemón: buscar a más de 400 esquiadores británicos que se le fugaron de una cuarentena que aplicó a los turistas ingleses, tras la nueva cepa de la covid-19 detectada en el Reino Unido, registrando un caso en la región donde se produjo la huida. Losturistas fugados, ya con multas de hasta 9 mil euros, fueron localizados, mientras la cepa británica se extiende por una veintena de países

¡No cabe duda que en todas partes se cuecen habas! y claramente se ve que el ser humano trae en el ADN, la contradicción y el valemadrismo… ¿Qué nos pasa?

¡Passsa la mota, abejíiin!

Las abejas no sólo buscan el dulce néctar, también disfrutan de Doña Diablo, misma que es su salvación. Científicos de la Universidad de Cornell descubrieron que, cuanto más altas son las plantas de cannabis, más antófilas se sienten atraídas por ellas. Si bien no tiene néctar, la Cannabis produce polen de alto contenido nutricional perfecto para el período de escasez floral. "¡Y las abejitas se relajan suaveee!”, informan los amantes de la verde. Lo que sí es que estos insectos no se complican y la consumen tengan o no, el permiso de COFEPRIS…