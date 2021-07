La Crème de la Crème

Pegasusgate

Pegasus le puso una balconeada a más de 50 mil números de teléfonos inteligentes de activistas, periodistas, ejecutivos de empresas y liderazgos políticos de todo el mundo.

Ora sí que Pegasus pegó con tubo, es la ‘Pegasusdemia’…

Sugerencia

El multimillonario y fundador de Amazon, Jeff Bezos, voló el pasado martes al espacio a bordo de su nave New Shepard. A su regreso, dijo estar asombrado ‘’por la belleza y fragilidad" de la Tierra vista desde fuera.

El magnate de 45 años Yusaku Maezawa, uno de los más ricos de Japón , busca a ocho personas, de cualquier lugar del mundo, que lo acompañen gratis en 2023, a la primera expedición lunar privada de la historia.

¿Y no sería mejor que estos machuchones aflojaran (mucho) para ayudar a países paupérrimos y niños huérfanos de la pandemia que habitan en esta ‘bella’ y ‘frágil tierra? En fin, sólo es una sugerencia…

El día después

Cuando le preguntaron qué hará después de dejar su cargo como canciller alemana, (16 años), Angela Merkel dijo: ‘’No aceptaré la primera invitación que reciba sólo por tener miedo a no tener nada que hacer, o a sentir que nadie me necesita. Creo que me tomaré un descanso…’’

Y como estamos de sugerencias, le sugerimos que en sus ratos libres (que van a ser muchos), lea ‘’El Primer Día’’ de Luis Spota

Sensible

“Otro periodista asesinado. Descanse en paz Abraham Mendoza. A eso deberían dedicar el dinero público, a fortalecer policías, fiscalías y juzgados, no a consultas gansito ni a estadios de béisbol”, pidió en un tuit el expresidente Felipe Calderón.

¡Qué bueno que, con los años, se ha sensibilizado!, pues en su sexenio, ese periodista, junto con los 81 periodistas asesinados además de los niños de la Guardería ABC y los miles de mexicanos masacrados, sólo eran considerados por él como ‘daños colaterales’…

Otro

Emmanuel Macron, está creando una agencia que detectará ‘fake news’. El presidente francés quiere evitar las injerencias extranjeras en los procesos electorales democráticos. Esta agencia operará a partir de septiembre.

Uno más que deberá pagarle a YSQ derechos de autor… Falta que también tenga la sección ‘el Pinocciométro’…

Lapsus grauenhaft (atroz, en alemán)

El presidente del Comité Olímpico Internacional, el alemán Thomas Bach, dijo en la inauguración de los Juegos Olímpicos:

“Han logrado hacer de Tokio la ciudad mejor preparada para los Juegos Olímpicos. Esto es incluso más notable en las difíciles circunstancias que todos enfrentamos. Nuestro objetivo común son unos Juegos seguros para todos: para los deportistas, para todas las delegaciones y, lo más importante, también para el pueblo chino, --el pueblo japonés--”, corrigió Bach, rápidamente. Tal dislate no fue tomado en cuenta por los traductores, por lo que no quedó registrado.

Pues, cualquiera se equivoca, señalan, a la mejor por los ojitos rasgados…, nomás, no hay que confundir la gimnasia que la magnesia...