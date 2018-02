La Crème de la Crème.

Intromisión equitativa

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray, dijo a senadores del PRI:

“No vamos a negociar el TLC a cambio de los air marshalls”, pero reconoció que el gobierno mexicano analiza la reiterada propuesta de EU, de que se permita que agentes o alguaciles de su país viajen armados en vuelos transfronterizos comerciales…

Uja, pues tan malo para nuestra soberanía que haya ‘air marshalls’ como ‘tovarich’, ¿eh?, igual de malo el giro como el colorado, ¿o no Güicho?

Qué diferencia

Un diputado del Partido Conservador británico, dimitió este jueves después de llegar ¡dos minutos tarde! al Parlamento, lo que le impidió contestar a una pregunta de los laboristas sobre la brecha salarial. La primera ministra británica, Theresa May, no ha aceptado su dimisión al considerarla "innecesaria". En las redes sociales fue bautizado como “lord puntual”.

Y pensar que aquí en México la puntualidad es algo que se desconoce, y cualquier cita a la que uno llegue impuntual, se le achaca al metro, si está en nuestro tercermundista ADN ser impuntualas e impuntualos (sic)…

Dulces sueños

Hablando del Metro, ayer surgió “#ladysemehizofácil”, una mujer que, aprovechando que un usuario del Metro se quedó dormido, intentó robarle sus pertenencias, pero fue sorprendida por un hombre que la grabó y amenazó con entregarla a las autoridades.

-Dame chance”, imploraba la mujer, se me hizo fácil, pero ni robé nada”. Al final no se supo si fue entregada a los polis.

El asaltado ni se despertó ni se enteró del riesgo en que estuvo su mochila y su celular. Ha de haber creído que eran por las buenas esas sobaditas.

Esperemos que la ‘leidi’ no lo acuse de acoso sexual, tan de moda…

Si no es lo mismo

Finalmente, Virgilio Andrade, director del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financiero (Bansefi), reconoció que mil 485 tarjetas emitidas por para apoyar a damnificados por el sismo del 19 de septiembre del 2017, estaban repetidas “por un error en el censo”…

¡No cabe duda que ‘al mal músico, hasta las uñas le estorban’! Si no es lo mismo ‘’exculpar’’ la compra de la Casa Blanca de Las Lomas, que correr un lápiz haciendo un censo…

¡Sóbese Míster!

El Museo Guggenheim de Nueva York, rechazó una petición de ‘préstamo’ de una obra de Vincent Van Gogh (Paisaje con nieve) para decorar la Casa Blanca.

En su lugar, la directora-curadora del Guggenheim, Nancy Spector, le ofreció a Donald Trump, un inodoro de oro puro que ha sido usado por los visitantes en un baño del museo.

Dicho inodoro es titulado “America” (quiere decir Estados Unidos) y su valor supera el millón de dólares. Es una crítica de Maurizio Cattelan a los instintos codiciosos de esa nación.

Que los presidentes estadounidenses soliciten en préstamo piezas de arte a distintos museos, es una práctica común, que en esta ocasión no fue aceptada por el museo.

¿Habrá sido porque la solicitó el ‘ya saben quién gringo’, que se merece más el retrete que una obra del gran pintor holandés?..

¡Uyuyuy! ¡No cabe duda que, ‘para toros del jaral, caballos de allá ‘mesmo’!

Errare humanum est

O lo que es lo mismo: Errar es de humanos.

El Papa Francisco envió esta semana a Chile, al fiscal Charles Scicluna, experto del Vaticano en delitos sexuales, para investigar las acusaciones contra el arzobispo Juan Barros, acusado de encubrir a pederastas.

¡Vaya! Hasta que no dice que las acusaciones no son puras ‘’difamaciones’’, como dijo ahora que fue de visita a aquella nación, y ojalá no sea sólo un ‘fiscal carnal’, y que sí cumpla su cometido y no se dedique a formar comisiones ‘a modo’, como se estila en nuestro México lindo y querido…