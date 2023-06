La crème de la crème | A 14 años de la Guardería ABC, y Magos, tan campante…

El caso (funesto) del cazo

¡Y en otro acto aberrante, indignante y tristísimo!, del individuo que aventó al perrito a un cazo con manteca hirviendo, el representante legal de Sergio ‘N’, calificó de ‘excesivo’ lo propuesto por la fiscalía, y le solicitó a la impartidora de justicia que le impusiera una fianza y firma periódica para que fuera dejado en libertad…

(Pues que le haga a la Silvano Aureoles y se siente a esperar, dicen)

‘’¡Sergio no merece ninguna consideración por lo que hizo!’’, dijo la jueza.

¡Bueeno, esperemos que la SCJN (como se le ha vuelto costumbre), no eche para atrás la sentencia que le den a este cul…pable!

Songo le dio a Borondongo.

Borondongo le dio a Bernabé /Bernabé le pegó a Muchilanga…

En lo que van a ser unas ‘inéditas e inusitadas elecciones’ del estado de Coahuila, donde los partidos PT y PVEM deciden respaldar al candidato de Morena, Armando Guadiana, mientras los candidatos que apoyaban: Ricardo Mejía y Lenin Pérez, no renuncian a seguir siendo candidatos de esos partidos…

Estaré en la boleta del 4 de junio, dijo Ricardo Mejía, ‘'sólo que te maten, es la manera de bajarte'’, apuntó…

¡No bueno!, aquí sí que, ¡alguien les/me explique!

Otro

Por otro lado, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que no le preocupa que el los partidos antes mencionados, y aseguró que el candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, Manolo Jiménez, va a ganar por “macaniza”…

¿Será? porque, no cabe duda que Alito nunca pierde, y cuando pierde, ¡arremete!

¡Lacrosou is lacroso!

Ella no sabía que él había asesinado un hombre en 1979, cuando tenía 16 años, en pleito por una chica, y lo contrató. No, no es la maestra Norma Piña u otro juez del Palacio de Mármol.

Ahora, es un nuevo escándalo en la familia real británica.

Kate Middleton, la princesa de Gales, está relacionada con el homicida.

Paul Carberry, actualmente ocupa el puesto de director ejecutivo de Action for Children, organización benéfica apadrinada por la princesa de Gales, informó el medio inglés The Mirror…

Cualquier semejanza con las contrataciones de las SCJN, es mera coincidencia

¿Y quién probará?

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, promulgó una ley que castiga las relaciones entre personas del mismo sexo, incluso con la pena capital, para casos de "homosexualidad agravada"…

¡O sea!, ¿entonces en qué escala se va a medir la homosexualidad? y quien va a (probar) y aprobar la ‘’homosexualidad agravada" para poder calificar?

Un siglo de ausencia (de conciencia)

Hallaron 1.6 toneladas de desechos plásticos en el Himalaya. La mayor parte de esos desechos son restos de expediciones de altura acumulados desde 1920, cuando la región comenzó a abrirse al turismo...

Pero nos quejamos del calentamiento global…

No creo en ellas, pero ¡de que vuelan, vuelan!

A mediados del siglo XVII, en EU cientos de personas fueron ejecutadas acusadas de brujería. Esta semana legisladores absolvieron a 12 personas condenadas por brujería hace casi 400 años durante la época colonial.

Este anuncio fue llevado acabo por la asociación CT Witch Trial Exoneration Project, un grupo de activistas que incluye a descendientes de algunos ejecutados…

¡Örale! Si hasta parece que los juzgadores pertenecen a nuestro HHH Poder Judicial Mexicano…

¡Ojo!

Y mañana domingo, que gane el/la/elle mejor, y que los comicios electorales transcurran en paz y sin que algunos hagan ‘’lo que saben hacer’’… (óyelo bien Coahuila y Edomex…)