La Crème de la Crème | A 5 centurias, ¡caímos, pero resistimos!

Y luego lloran

Una escuela de los suburbios de Tennessee, EU, exigió a los estudiantes de nivel básico, el cubrebocas obligatorio dentro de la escuela y el transporte escolar, a partir del jueves 12 de agosto, para prevenir el covid19 , lo que provocó que los padres de familia amenazaran a las autoridades educativas y se quejaran de la determinación.

a los estudiantes de nivel básico. Los paterfamilia aseguraron que no acatarán tal medida, y advirtieron que, “hay un lugar especial para quienes obligan al uso de cubrebocas: el infierno”…

Zas. ¿Hasta cuándo respetarán las medidas sanitarias y no proferirán sentencias del medioevo para manejo de masas? We are in 2021!





Hablando de oscurantismos

En la mañanera del jueves y ante una pregunta sobre que existen organizaciones secretas de ultraderecha como El Yunque, el presidente AMLO aseguró que éstas deben ser denunciadas ante las autoridades competentes.

‘’Son signos de atraso, anacronismos que ya no tienen que ver con la nueva realidad, señaló AMLO.

¡Pero que recuerde que ‘’no hay enemigo pequeño’’, y luego los legisladores de la 4T se andan durmiendo en sus laureles, y pueden no castigar esos grupos! (tipo la ya pasada legislatura)…





Mujer contra mujer

En Suiza, una jueza redujo a 3 años la condena de un violador, bajo argumentos que enfatizan que la agresión duró “solo 11 minutos”. La jueza también culpó a la mujer de enviar “ciertas señales” sugerentes a los hombres que la violaron...

¡Arghhh! ¿Y ahora qué argumentan los movimientos feministas? Nosotros también: ¡qué poca mdaer! Esta jueza deja impolutos e insobornables a los mexican jueces…





Que se pongan las pilas

China castigó a más de 40 funcionarios locales por no controlar un brote de la variante delta , mientras las autoridades se esfuerzan por frenar el peor resurgimiento del covid-19 que el país ha visto en más de un año.

¿Y la responsabilidad de la población? En ella recae el 90 % del éxito ahora que todos ya sabemos qué hacer, pero luego las medidas sanitarias se relajan…





¿Será?





Un nuevo medicamento israelí, promete curar en solo 5 días el COVID grave, según el ensayo clínico.

Esta maravilla está en la fase II de las pruebas del medicamento llamado EXO-CD24, desarrollado por el Centro Médico Sourasky de Tel Aviv, Israel.

Bien, con que no sea como aquel trata-miento de aquellos prominentes doctores mexicanos fantásticos, encabezados por cierto rector de la UNAM (de cuyo nombre no quiero acordarme)…





Pregunta inocente

¿Será que ya quedó vietnamizada la guerra que duró 20 años en Afganistán?





Buenos deseos

Por el bien de todos, ¡que las pláticas entre gobierno y oposición venezolanos, lleguen a buen término!