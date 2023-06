La créme de la créme | A 52 años del Halconazo

En sus marcas, listos…





Mañana se llevará a cabo la reunión del Consejo Nacional de Morena en el poniente de la CDMX, y el invitado especial será Gerardo Fernández Noroña.

Del ya denominado, ‘’Cónclave de las Corcholatas’’ saldrán las reglas para que los suspirantes de ese partido sepan a qué le van tirando, y nosotros sepamos de qué cuero salen más correas…

Todo México en modo suspirante

Y después de las elecciones de gobernador(a) en el Edomex del pasado domingo, ya todos los suspirantes presidenciales entraron de lleno a la carrera presidencial…

A ver quién de ellos es. ¡Se corren las apuestas!

Dinero malgastado

El presidente Andrés Manuel López Obrador ironizó cuando apuntó que si el empresario Claudio X. González fuese gerente de una empresa, ya lo hubiesen despedido porque siendo el "jefe del bloque conservador", no gana en las elecciones.

Pues sí, no cabe duda que su papá ya hubiera despedido a este CEO…, porque la inversión no es redituable, ¿y que no sabe que, lo que no deja, dejarlo?

¡Láaastima, Denisse!

Denisse Dresser intentó explicar al presidente AMLO qué significa la palabra ‘maloliente’, luego de llamar así a la futura gobernadora, Delfina Gómez:

… ‘Maloliente’, quien inventa una ‘mentira histórica’ sobre Ayotzinapa (Peña Nieto). ‘Maloliente’ es quien usa el desafuero como arma política para sacar a un adversario de la contienda, y co-gobierna con su esposa (Vicente Fox)”, agregó.

Pues según la RAE, maloliente, lo que exhibe mal olor, y eso, aquí y en China, es lo fétido, lo apestoso…

En los próximos 6 años, ‘’alguien’’ no va a pisar tierras mexiquenses… Ni modo, no va a poder comer barbacoa de Texcoco, y mucho menos, podrá entonar la de Zacazonapan…

Lo mejor es que vea y ‘’requetevea’’ (je) la película de El perfume…

Otra fake news

La Confederación Sueca de Deporte desmintIó la nota de que el sexo había sido declarado un deporte en ese país, y que se iba a llevar a cabo un campeonato mundial. Era competir durante 60 minutos en distintas categorías (seducción, masajes corporales, sexo oral, penetración y resistencia, entre otras).

La Federación Sueca de Sexo sí existe y es la única organización del mundo que tiene permiso del gobierno para organizar entrenamientos y competencias de sexo, pero la práctica aun no es reconocida como deporte.

¡Y pensar que muchos ya estaban entrenando y solicitando a Ana Guevara sus viáticos (para no tener que vender tupperware…)!

Igual de eficientes

Hace unos días, el estado de Connecticut de EU, absolvió a doce mujeres que fueron condenadas por brujería y ahorcadas… ¡en el siglo XVII!

¡Ay no ma…no, no, ¡Eso fue hace 4 siglos!

Hasta parece que las juzgaró el HHH. Poder Judicial Mexicano…

Pero ahí está la grabación

En el video del año 2004 exhibido ayer en la Mañanera, el entonces presidente panista dice: “Prometer pensiones o apoyos a tercera edad es llevar a nuestra economía a la quiebra”.

¡Ahhh! Seguramente, el expresidente Vicente Fox, quisiera afirmar lo que alguna vez dijo Fidel Velázquez, líder de la CTM, negando lo que había dicho anteriormente: ‘’las grabadoras mienten’’…