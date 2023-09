La crème de la crème | Acá entre nos

Que seguramente la canción favorita del ‘carnal Marcelo, es aquella del maestro Martín Urieta interpretada magistralmente por Vicente Fernández, en la que termina confesando que, ‘’respira por la herida’’…

Dos mujeres, un camino…

Finalmente, la realidad mexicana superó la ficción de aquella telenovela en la que actuaba Jorge Rivero:

Ahora, ‘Dos mujeres una papeleta (más candidatos que se sumaron…) pero lo mejor es que tenemos dos mujeres muy empoderadas, y una de ellas, será la Primer Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas de la Nación (y con que no empiecen a decir ‘comandanta’…)

Coincidencia

Desde este miércoles, la interrupción del embarazo es legal a nivel nacional en México, luego de que los ministros de la SCJN resolvieron que, ‘‘la criminalización viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar", y no podrá ser castigada si se practica en instituciones de salud pública.

Pff, a ver qué opina de esto el actor Eduardo Verástegui, conocido por su postura ‘antiaborto’, quien se registró como precandidato independiente a la presidencia de 2024., tal vez el único independiente, a saber...

Pregunta seria

Y la precandidata que tiene como botón de orgullo ser indígena, ¿habrá conmemorado este martes el Día de la Mujer Indígena? Lo que, es más: ¿sabrá que esa fecha se celebra cada 5 de septiembre en honor a Bartolina Sisa, guerrera Aymara que se opuso a la dominación colonial y murió ahorcada en 1782 en la Paz, Bolivia?

Porque si esta misma candidata indígena no sabe cuál es la diferencia entre un ‘cetro imperial’ y un ‘Bastón de mando’…, nos da a pensar que también hay indígenas ‘espurios’, y no sólo presidentes ‘espurios’…

Semejanzas (no) maravillosas

No sólo hay cierto parecido entre Uri-as y Uri-el. Después de conocer casos como el del beisbolista Urías y del fiscal Uriel, se confirma que ambos fueron niños de probeta… son de los que no respetan a las mujeres, de los que no tienen ma…nera de festejar el 10 de Mayo…

¡Qué mazazo!

“Las diferencias de origen político de cada uno desaparecieron, e incluso usted ha marcado un legado en la forma de ejercer el servicio público, generando oportunidades en beneficio de los más vulnerables”, así le dijo a AMLO

el gobernador del Edomex, Alfredo del Mazo Maza al rendir su sexto y último “Informe de Resultados”, al que asistió como invitado especial el presidente de México.

¡Auuch!, se conduelen, ése si fue un verdadero mazazo para el PRI, partido que considera expulsar a Feyo si aceptara una embajada, como ha ofrecido AMLO a otros exgobernadores…

Pero, Feyo ha de decir que, “ya encarrerado al ratón…” (concluya por favor el dicho)